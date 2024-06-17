Німеччина не позбавлятиме біженців з України соцдопомоги
Київ • УНН
Німеччина продовжить надавати соціальну допомогу біженцям з України, які рятуються від війни з росією, відкидаючи вимоги про скорочення виплат.
У Берліні відкинули вимоги виплачувати українським біженцям замість громадянської допомоги (Bürgergeld) менш щедру допомогу. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Влада не має планів скорочувати виплати людям, які втекли до Німеччини від російської агресивної війни проти України,
Деталі
Зазначається, що у міністерстві торгівлі ФРН пообіцяли, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дозволить прискорити інтеграцію українців на ринку праці.
Доповнення
Цим заявам передував заклик прем'єр-міністрів федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчого секретаря фракції ХДС у Бундестазі Торстена Фрая, а також генерального секретаря Вільної демократичної партії (ВДП) Біджана Джір-Сарая скасувати виплату Bürgergeld щонайменше українським чоловікам призовного віку, і замість цього платити їм допомогу для шукачів притулку.
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