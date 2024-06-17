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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Німеччина не позбавлятиме біженців з України соцдопомоги

Київ • УНН

 • 22921 перегляди

Німеччина продовжить надавати соціальну допомогу біженцям з України, які рятуються від війни з росією, відкидаючи вимоги про скорочення виплат.

Німеччина не позбавлятиме біженців з України соцдопомоги

У Берліні відкинули вимоги виплачувати українським біженцям замість громадянської допомоги (Bürgergeld) менш щедру допомогу. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Влада не має планів скорочувати виплати людям, які втекли до Німеччини від російської агресивної війни проти України,

- заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.

Деталі

Зазначається, що у міністерстві торгівлі ФРН пообіцяли, що спеціально створений відділ Центру з працевлаштування для біженців з України дозволить прискорити інтеграцію українців на ринку праці.

Доповнення

Цим заявам передував заклик прем'єр-міністрів федеральних земель, керованих представниками опозиційного блоку ХДС/ХСС, виконавчого секретаря фракції ХДС у Бундестазі Торстена Фрая, а також генерального секретаря Вільної демократичної партії (ВДП) Біджана Джір-Сарая скасувати виплату Bürgergeld щонайменше українським чоловікам призовного віку, і замість цього платити їм допомогу для шукачів притулку.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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