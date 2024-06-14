Поїздки українців за кордон скоротилися на 10%, але майже 69 тисяч цього року не повернулися додому - моніторинг
Київ • УНН
За перші 4 місяці 2024 року було зафіксовано понад 7,8 мільйона перетинів кордону українцями, при цьому кількість поїздок за кордон зменшилася на 10% порівняно з попереднім роком, а 69 000 громадян не повернулися з початку року, хоча у квітні додому повернулося більше громадян, ніж виїхало.
Понад 7,8 мільйона перетинів кордону українцями було зафіксовано за перші 4 місяці цього року, при цьому кількість поїздок за кордон зменшилася на 10% порівняно з попереднім роком, а 69 000 громадян не повернулися з початку року, свідчать дані моніторингового сервісу Опендатабот, пише УНН.
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"Понад 7,8 млн перетинів кордону українцями зафіксувала Державна прикордонна служба за перші 4 місяці 2024 року. Загалом українці стали виїжджати за кордон на 10% рідше", - ідеться у повідомленні.
Майже 69 тис. громадян, як зазначається, не повернулося в країну від початку року. При цьому у квітні, як вказано, вперше від початку року додому повернулося більше громадян, ніж виїхало - аж на 56 тисяч.
Для порівняння, за весь минулий рік з України виїхало 14,1 млн українців. З них лише 142 тис. залишилися за кордоном. Це у 15 разів менше, ніж у перший рік повномасштабної війни.
Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП "Документ"04.06.24, 16:45 • 35159 переглядiв