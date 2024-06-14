Более 7,8 миллиона пересечений границы украинцами было зафиксировано за первые 4 месяца этого года, при этом количество поездок за границу уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом, а 69 000 граждан не вернулись с начала года, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

Детали

"Более 7,8 млн пересечений границы украинцами зафиксировала Государственная пограничная служба за первые 4 месяца 2024 года. В целом украинцы стали выезжать за границу на 10% реже", - говорится в сообщении.

Почти 69 тыс. граждан, как отмечается, не вернулось в страну с начала года. При этом в апреле, как указано, впервые с начала года домой вернулось больше граждан, чем выехало - аж на 56 тысяч.

Для сравнения, за весь прошлый год из Украины выехало 14,1 млн украинцев. Из них только 142 тыс. остались за границей. Это в 15 раз меньше, чем в первый год полномасштабной войны.

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