Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
  •  30 просмотра

В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга

Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  96014 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  100989 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  100810 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  70001 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  112131 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  62307 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  60115 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
3 июня 2024, 12:55  •  115320 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117866 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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3 июня 2024, 10:13  •  175281 просмотра
Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  162109 просмотра

Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

Правительство продлило действие паспортного сервиса государственного предприятия "Документ" для украинцев за рубежом еще на 6 месяцев в связи с его социальной значимостью.

политика •   •  2857 просмотра
Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Киев возвращается к плановым отключениям электроэнергии после аварийных отключений.

Общество •   •  5650 просмотра
Киев после экстренных отключений света возвращается к графикам

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку беспилотников от западных производителей для поставок в Украину в рамках коалиции по созданию возможностей беспилотных летательных аппаратов.

Война •   •  5829 просмотра
Великобритания и Латвия объявили тендер на закупку FPV-дронов для Украины

На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

Полиция ликвидировала мощный межрегиональный канал сбыта наркотиков в Полтавской области, ежемесячная прибыль от продажи различных наркотиков онлайн в нескольких регионах превышала полмиллиона гривен.

Криминал и ЧП •   •  6103 просмотра
На Полтавщине ликвидировали мощный канал сбыта наркотиков: к деятельности преступной группы могут быть причастны правоохранители

В КГГА проводятся обыски - СМИ

По сообщениям СМИ, в здании Киевской городской государственной администрации проводится обыск. О том, у кого именно происходят обыски, не сообщаются.

Киев •   •  6609 просмотра
В КГГА проводятся обыски - СМИ

Зеленский внес на рассмотрение Рады ратификацию соглашения для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Зеленский внес в парламент ратификацию рамочного соглашения между Украиной и ЕС о финансировании в рамках программы Ukraine Facility на 50 миллиардов евро.

Экономика •   •  8651 просмотра
Зеленский внес на рассмотрение Рады ратификацию соглашения для финансирования в рамках Ukraine Facility на 50 млрд евро

Более 40% украинцев считают, что при Зеленском в Украине ухудшилось состояние демократии - КМИС

43% украинцев считают, что ситуация с демократией ухудшилась за время президентства Владимира Зеленского. Кроме того, 49% респондентов считают, что ухудшилось и состояние экономики.

Общество •   •  7249 просмотра
Более 40% украинцев считают, что при Зеленском в Украине ухудшилось состояние демократии - КМИС

Байден сегодня может подписать указ об ограничении иммиграции - СМИ

Ожидается, что президент Байден издаст новый указ, разрешающий быструю депортацию мигрантов, незаконно въезжающих в США, без рассмотрения их просьб о предоставлении убежища, как только будет достигнут дневной порог, направленный на ограничение прибытия мигрантов на американо-мексиканскую границу.

Новости Мира •   •  6219 просмотра
Байден сегодня может подписать указ об ограничении иммиграции - СМИ

В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

СБУ перекрыла канал распространения антиукраинской литературы сетью церковных скамеек УПЦ МП, изъяв пророссийские издания, которые пропагандировали религиозную нетерпимость и оправдывали войну России против Украины.

Война •   •  7655 просмотра
В сети церковных лавок УПЦ МП нашли антиукраинскую литературу-СБУ

Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное повышение акцизного налога на топливо, доведя ставку до 359 евро за 1000 литров для бензина, 330 евро для дизельного топлива и 70 евро для газа до 2028 года.

Экономика •   •  7818 просмотра
Увеличение акцизов на топливо: Рада сделала первый шаг