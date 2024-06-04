Для украинцев за рубежом продлили работу паспортного сервиса ГП "Документ"

Правительство продлило работу паспортного сервиса ГП "Документ" для украинцев за рубежом еще на 6 месяцев, сообщили во вторник в Минреинтеграции, пишет УНН.

Детали

"Сегодня правительство приняло решение, которым пролонгируется действие экспериментального проекта, позволяющего ГП "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом", - говорится в сообщении министерства в соцсетях.

Этот проект, как указано, внедрялся Государственной миграционной службой с целью предоставления услуг по оформлению паспортных документов украинцам, находящимся за границей. Проект был внедрен в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня текущего года.

"Учитывая социальную значимость проекта для поддержки наших граждан за рубежом, решением правительства работа ГП "Документ" продлена еще на 6 месяцев", - указали в ведомстве.

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