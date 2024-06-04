Для українців за кордоном продовжили роботу паспортного сервісу ДП "Документ"
Київ • УНН
Уряд продовжив дію паспортного сервісу державного підприємства "Документ" для українців за кордоном ще на 6 місяців у зв'язку з його соціальною значимістю.
Уряд продовжив роботу паспортного сервісу ДП "Документ" для українців за кордоном ще на 6 місяців, повідомили у вівторок у Мінреінтеграції, пише УНН.
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"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яким пролонгується дія експериментального проєкту, що дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном", - ідеться у повідомленні міністерства у соцмережах.
Цей проєкт, як вказано, впроваджувався Державною міграційною службою з метою надання послуг з оформлення паспортних документів українцям, які перебувають за кордоном. Проєкт був впроваджений у 2022 році та мав завершити свою дію наприкінці червня поточного року.
"З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном, рішенням уряду роботу ДП "Документ" продовжено ще на 6 місяців", - вказали у відомстві.
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