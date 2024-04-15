Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

В зарубежных подразделениях ГП Документ вводят электронную очередь вместо "живой". Как воспользоваться услугой рассказали на портале Паспортного сервиса, передает УНН.

С 15.04.2024 зарубежные подразделения ГП Документ в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронной очереди. Получение услуг в порядке "живой очереди" не будет возможным. - предупредили в ведомстве.

Детали

Учитывая, что получить услугу в порядке "живой очереди" отныне будет нельзя, в ведомстве увеличили количество талонов предварительной записи и усилили средства верификации пользователей.

Стать в электронную очередь абсолютно бесплатно и сделать это можно на официальном веб-сайте ГП Документ: pasport.org.ua/solutions/e-queue

Проверить адрес, график работы и перечень услуг можно на официальном веб-сайте и в социальных сетях.

В ведомстве добавили, что их зарубежные подразделения работают чтобы граждане Украины получали услуги своевременно и прозрачно, и делали это через качественный сервисМинциф

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