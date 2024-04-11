е-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юрлиц: в Минцифры рассказали, как внедряют Государственную антикоррупционную программу

Минцифра в рамках Государственной антикоррупционной программы реализует ряд проектов. Среди них - е-Предприниматель, налоговые услуги, сервисы для юридических лиц, передает УНН со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в ведомстве, вчера провели рабочую встречу с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции. Обсудили статус внедрения Государственной антикоррупционной программы и планы будущих совместных проектов.

Минцифра в рамках Государственной антикоррупционной программы реализует 6 проектов:

- е-Предприниматель. 8 услуг для бизнеса онлайн по одному заявлению, без походов в госучреждения;

- налоговые услуги в Дії. Украинцы уже уплатили налоги ФЛП на сумму в почти 2,5 млрд грн;

- обмен данными между государственными реестрами. Для этого создали Трембиту - фундамент цифровизации;

- Единая информационная система учета для Национальной программы информатизации;

- инструмент для подготовки и проведения публичных закупок в сфере информатизации;

- развитие услуги для юридических лиц в Дії. Автоматизация проверки сведений о конечном бенефициаре.

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Кроме того, по данным ведомства, месяц назад упростили подачу деклараций в НАПК, за это время с помощью Дії украинцы отправили уже 48 тысяч запросов. Параллельно НАПК работает по треку автозаполнения деклараций, для чего сначала нужно обеспечить совместимость электронных реестров.

"В планах - цифровизировать как можно больше государственных сервисов, чтобы предотвращать коррупционные схемы и увеличивать антикоррупционный эффект. Так онлайн-сервисы уже сэкономили государству минимум 16,3 млрд грн", - добавили в Минцифре.

Напомним, в июне 2023 года Правительство создало Межведомственную рабочую группу по вопросам выполнения мероприятий в сфере цифровизации. Ее цель - до 2025 года внедрить 63 антикоррупционных цифровых продукта в рамках Государственной антикоррупционной программы. Сейчас внедрено уже 10 проектов.