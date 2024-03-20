10 тысяч документов за полгода: в Минцифре отчитались о работе онлайн-сервисов для моряков

В рейс без коррупционных схем. Как работают онлайн-сервисы для моряков отчитались в Минцифре, передает УНН.

Детали

По данным Минцифры популярность услуг для моряков на портале Дія растет ежемесячно. За полгода более 18 тысяч моряков воспользовались услугой прозрачного дипломирования и получили более 10 тысяч положительных решений о выдаче квалификационных документов.

Ранее документы получали только через частных посредников. Около $150 млн проходило мимо госбюджета ежегодно.

С онлайн-сервисами Дії моряки могут получить ряд услуг из любой точки мира. А именно, получить справки о:

присвоение звания

подтверждение квалификации

А также подать заявление на прохождение экзамена - в Украине и в Польше.

В Минцифре отметили, что каждое онлайн-заявление рассматривает Государственная квалификационная комиссия моряков. Статус обработки и данные о члене комиссии, который обрабатывает заявление, можно отследить в режиме реального времени.

Процесс становится максимально прозрачным и понятным. Удобно. Прозрачно. Антикоррупционно - резюмировали в Минцифре.

Дополнительно

Электронные услуги для моряков на портале Действие и приведение стандартов дипломирования моряков к международным требованиям реализуют Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и Администрация судоходства в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации Украины при поддержке USAID / UK aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS".