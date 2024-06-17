В Берлине отвергли требования выплачивать украинским беженцам вместо гражданской помощи (Bürgergeld) менее щедрую помощь. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Власти не планируют сокращать выплаты людям, которые бежали в Германию от российской агрессивной войны против Украины, - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Детали

Отмечается, что в министерстве торговли ФРГ пообещали, что специально созданный отдел Центра по трудоустройству для беженцев из Украины позволит ускорить интеграцию украинцев на рынке труда.

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Этим заявлениям предшествовал призыв премьер-министров федеральных земель, управляемых представителями оппозиционного блока ХДС/ХСС, исполнительного секретаря фракции ХДС в Бундестаге Торстена Фрая, а также генерального секретаря Свободной демократической партии (СДП) Биджана Джир-Сарая отменить выплату Bürgergeld по меньшей мере украинским мужчинам призывного возраста, и вместо этого платить им пособие для искателей убежища.

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