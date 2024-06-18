У Німеччині серед українських біженців працює лише кожен четвертий
Київ • УНН
У Німеччині лише близько 33 000 українських біженців були працевлаштовані за допомогою програми прискореної інтеграції на ринку праці, що значно менше від запланованих 200 000 на момент запуску програми.
У Німеччині в рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці (Jobturbo) досі вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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Як повідомила у вівторок, 18 червня, газета Passauer Neue Presse з посиланням на дані Федерального агентства з праці, з листопада 2023 року до кінця травня 2024 року в рамках Jobturbo вдалося працевлаштувати 32 794 українських біженців, які розпочали роботу або профнавчання.
Міністр праці ФРН Губертус Гайль оголосив про запуск програми Jobturbo восени 2023 року. Вона покликана швидше інтегрувати на ринку праці у ФРН мігрантів, які мають шанси на отримання притулку в Німеччині, а також українців, які мають тимчасовий захист у ФРН через війну рф проти України. Тоді в німецькому уряді заявляли про плани працевлаштувати завдяки цій програмі близько 400 тисяч осіб, зокрема 200 тисяч українців.
За даними Федерального агентства з праці, станом на середину березня з 1,17 мільйона українських біженців, які перебувають у Німеччині, працездатною була 529201 особа. Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5 відсотка, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званих міні-роботах (Minijobs).
Нагадаємо
Німеччина продовжить надавати соціальну допомогу біженцям з України, які рятуються від війни з росією, відкидаючи вимоги про скорочення виплат.