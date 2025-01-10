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Дослідження: коли дружина заробляє більше - психічне здоров'я пари під загрозою

Дослідження: коли дружина заробляє більше - психічне здоров'я пари під загрозою

Київ • УНН

 • 131293 перегляди

Британські вчені виявили, що вищий дохід дружини збільшує ризик психічних розладів у парі на 8%. Особливо це впливає на чоловіків, підвищуючи ймовірність психічних проблем на 11%.

Якщо ви справді хочете щасливого життя, - краще, щоб чоловік-партнер був тим, хто заробляє більше. Так вважають дослідники з британського університету, передає УНН із посиланням на The Economic Journal.

Деталі

У новому дослідженні, команда вчених з Даремського унверситету  проаналізувала доходи та психічне здоров'я гетеросексуальних пар у Швеції. 

За цими парами спостерігали протягом 10 років або до моменту їхнього розлучення - сценарій, який трапився приблизно у 20 відсотків опитаних пар.

Аналіз показав, що психічне здоров'я учасників було пов'язане з абсолютним доходом подружжя. При цьому дослідники на чолі з Демидом Гетиком виявили, що у разі, якщо жінки заробляють більше, ніж їхні партнери-чоловіки, пара насправді суттєва далека від того, що можна назвати щасливим життям.

Вчені пояснили, що саме мається на увазі:

Річ у тому, що коли жінка стає годувальником, це може призводити до вищого ризику психічних розладів для обох членів пари. Але загроза у цьому особлива саме для чоловіків, зауважили дослідники. 

Перетин порогу, за яким дружина починає заробляти більше, значно збільшує ймовірність отримання діагнозу психічного розладу.

У найсуворішій специфікації ймовірність зростає приблизно на 8% для всієї вибірки і на 11% для чоловіків, кажуть представники Унвреситету мста Дарем, Велика Британія.

У цьому дослідженні я знаходжу вагомі докази того, що відносний дохід пар відіграє важливу роль у результатах психічного здоров'я. Навіть у такому нібито більш егалітарному суспільстві, як Швеція

- зазначають дослідники. 

Психічне здоров'я є вирішальним результатом, пов'язаним з багатьма важливими економічними та життєвими показниками, додають вони.

Також було виявлено, що станом на зараз, частка пар, де дружина заробляє більше за чоловіка, зростає в усьому світі. Зокрема зростає частка подружніх пар, де дружина є основним годувальником.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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