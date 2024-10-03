В Україні середня заробітна плата за рік зросла майже на 19%
Київ • УНН
За даними Мінекономіки, середня зарплата за вакансіями в Україні у серпні 2024 року зросла на 18,9% порівняно з минулим роком, досягнувши 19674 грн. Середня зарплата за резюме також зросла на 14% до 20503 грн.
Середня заробітна плата за вакансіями в Україні в серпні 2024 року зросла на 18,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 19 674 грн. Про це пише УНН з посиланням на звіт Міністерства економіки України.
За розрахунками Мінекономіки на базі даних порталу work.ua середня номінальна зарплата за вакансіями в серпні 2024 року порівняно з серпнем 2023 року зросла на 18,9% до 19674 грн
У звіті зазначається, що у липні цього року зарплатня за вакансіями на 19,8% до 19553 грн відповідно.
Середня зарплата за резюме зросла на 14% до 20503 грн
Нагадаємо
Минулого року середньомісячна зарплата в Україні у третьому кварталі зросла на 22,7% порівняно з аналогічним періодом торік і становила 17 937 грн.