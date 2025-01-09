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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста

Киев  •  УНН

 • 43521 просмотра

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Продолжит ли гривна девальвировать в 2025 году и что будет с курсом доллара - прогноз экономиста.

Экономист Александр Охрименко поделился своим прогнозом относительно курса доллара на 2025 год, передает УНН.

Детали

По его словам, есть высокая вероятность, что до конца года курс достигнет 45 гривен за доллар. 

На сегодняшний момент мы наблюдаем постепенную девальвацию гривны, и она, вероятно, будет продолжаться в течение всего 2025 года. Таким образом, курс 45 гривен за доллар является реалистичным сценарием на конец года

- отметил эксперт. 

Однако Охрименко также подчеркнул, что в отдельные периоды может происходить ревальвация и возникнут колебания на валютном рынке.

"Возможен временный возврат к курсу около 41 гривны за доллар, но до уровня 36 гривен за доллар курс не вернется", - пояснил он. 

В то же время экономист акцентировал внимание на мощных золотовалютных резервах Украины.

"На сегодняшний момент золотовалютные резервы страны достигают почти 44 миллиардов долларов. Это - рекордный показатель в истории Украины. Это дает Национальному банку возможность проводить интервенции и сдерживать значительную девальвацию", - добавил Охрименко. 

Таким образом, по прогнозам эксперта, курс гривны будет оставаться под давлением, но сильные резервы страны смогут стабилизировать ситуацию на валютном рынке.

Добавим

Финансовый эксперт, соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка прогнозирует курс гривны к доллару на уровне 45-47 гривен в 2025 году.

По ее словам, на стоимость валюты повлияют следующие факторы: военные действия, сокращение экспорта и продолжающийся рост себестоимости производства.

Кроме того, давление на гривну будет усиливать закрытие бизнеса и налоговая нагрузка. Елена Соседка напомнила, что, по официальным данным, в 2023 году в Украине закрылись около 162 тысяч физлиц-предпринимателей. В 2024 году количество ФЛП, которые прекратили свою деятельность, достигло 210 тысяч, что стало рекордным показателем за последние годы.

"Массовое закрытие бизнеса сокращает налоговые поступления в бюджет и снижает деловую активность", - подчеркнула Елена Соседка.

По словам финансового эксперта, несмотря на сложную экономическую ситуацию, помощь международных финансовых организаций может сыграть важную роль в стабилизации экономики.

Напомним

Ранее Елена Соседка в комментарии УНН отметила, что до конца года вероятно курс доллара продолжит расти. В целом к 2025 году, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны, до 42-43 гривен за доллар.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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