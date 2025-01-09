Чи продовжить гривня девальвувати у 2025 році і що буде з курсом долара - прогноз економіста.

Економіст Олександр Охріменко поділився своїм прогнозом щодо курсу долара на 2025 рік, передає УНН.

Деталі

За його словами, є висока ймовірність, що до кінця року курс сягне 45 гривень за долар.

На сьогоднішній момент ми спостерігаємо поступову девальвацію гривні, і вона, ймовірно, продовжуватиметься протягом усього 2025 року. Таким чином, курс 45 гривень за долар є реалістичним сценарієм на кінець року - зазначив експерт.

Однак Охріменко також підкреслив, що в окремі періоди може відбуватися ревальвація і виникнуть коливання на валютному ринку.

"Можливе тимчасове повернення до курсу близько 41 гривні за долар, але до рівня 36 гривень за долар курс не повернеться", - пояснив він.

Водночас економіст акцентував увагу на потужних золотовалютних резервах України.

"На сьогоднішній момент золотовалютні резерви країни досягають майже 44 мільярдів доларів. Це - рекордний показник в історії України. Це дає Національному банку змогу проводити інтервенції та стримувати значну девальвацію", - додав Охріменко.

Таким чином, за прогнозами експерта, курс гривні залишатиметься під тиском, але сильні резерви країни зможуть стабілізувати ситуацію на валютному ринку.

Додамо

Фінансова експертка, співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка прогнозує курс гривні до долара на рівні 45-47 гривень у 2025 році.

За її словами, на вартість валюти вплинуть такі чинники: військові дії, скорочення експорту та триваюче зростання собівартості виробництва.

Окрім того, тиск на гривню посилюватиме закриття бізнесу та податкове навантаження. Олена Сосєдка нагадала, що, за офіційними даними, у 2023 році в Україні закрилися близько 162 тисяч фізосіб-підприємців. У 2024 році кількість ФОПів, які припинили свою діяльність, сягнула 210 тисяч, що стало рекордним показником за останні роки.

"Масове закриття бізнесу скорочує податкові надходження до бюджету і знижує ділову активність", - підкреслила Олена Сосєдка.

За словами фінансової експертки, попри складну економічну ситуацію, допомога міжнародних фінансових організацій може зіграти важливу роль у стабілізації економіки.

Нагадаємо

Раніше Олена Сосєдка в коментарі УНН зазначила, що до кінця року ймовірно курс долара продовжить зростати. Загалом до 2025 року, за словами експерта, ціна долара може зрости приблизно на 2 гривні, до 42-43 гривень за долар.