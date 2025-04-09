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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.

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Суд отказал Трампу в отсрочке приговора по делу о взяточничестве

Суд в Нью-Йорке постановил вынести приговор Трампу 10 января за фальсификацию документов. Экс-президент может стать первым осужденным кандидатом, который вступит в должность главы США.

Новости Мира • 7 января, 00:31 • 80466 просмотра

За 10 дней до инаугурации Трампу вынесут приговор по делу о выплатах порнозвезде

Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.

Новости Мира • 3 января, 23:57 • 27345 просмотра

Последнее уголовное дело спецпрокурора против Трампа прекратили

Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.

Новости Мира • 27 ноября, 06:53 • 14869 просмотра

Суд отложил приговор Трампу по делу о деньгах за молчание: что происходит

Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря для обоснования запроса о закрытии дела.

Новости Мира • 23 ноября, 09:25 • 19055 просмотра

Пока судья решает дело экс-порнозвезды против Трампа: Сторми Дэниелс ответила, покинет ли она США

Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс опровергла информацию о планах покинуть США после победы Трампа. Судья Хуан Мерчан отложил решение по делу о выплате ей 130 000 долларов за молчание.

Новости Мира • 19 ноября, 19:23 • 100587 просмотра

Победа Трампа может остановить все уголовные дела против него на 4 года - СМИ

После победы на выборах Трамп сможет закрыть федеральные дела против себя. Однако он не будет иметь контроля над делами в Нью-Йорке и Джорджии.

Новости Мира • 6 ноября, 13:21 • 20563 просмотра

Адвокаты Трампа добиваются от судьи отмены приговора по делу о "скрытых деньгах"

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа официально попросили судью отменить его приговор и обвинительное заключение по делу о скрытой денежной выплате порноактрисе Сторми Дэниелс.

Новости Мира • 12 июля, 10:49 • 17128 просмотра

После приговора Трампу пришлось пройти допрос в службе условно-досрочного освобождения

Дональд Трамп был допрошен представителями службы пробации Нью-Йорка перед вынесением ему приговора за сокрытие денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.

Новости Мира • 11 июня, 09:44 • 18153 просмотра

Трамп добивается отмены запрета на выступления, наложенного судом по делу о "скрытых деньгах"

Трамп добивается отмены введенного судом запрета на выступления по делу о "отмывании денег" после того, как был осужден, утверждая, что это мешает его предвыборной кампании.

Новости Мира • 5 июня, 12:22 • 18161 просмотра

Трамп после приговора суда собрал $53 миллиона на предвыборную кампанию

Предвыборная кампания Трампа собрала 5,53 миллиона долларов в течение суток после того, как он был признан виновным по делу о финансовом мошенничестве, связанном с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.

политика • 1 июня, 19:47 • 54637 просмотра

Байден отреагировал на вердикт по делу Трампа

Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.

политика • 31 мая, 22:38 • 37099 просмотра

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.

Новости Мира • 29 мая, 08:00 • 35678 просмотра

Дональд Трамп не будет давать показания по делу о "черной бухгалтерии"

Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.

Новости Мира • 22 мая, 07:04 • 42991 просмотра

Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира • 15 мая, 09:32 • 41461 просмотра

Сторми Дэниелс и адвокат Трампа столкнулись в допросе: защита экс-президента считает сомнительными показания порноактирисы

Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.

Новости Мира • 10 мая, 07:34 • 31693 просмотра

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.

Новости Мира • 8 мая, 17:12 • 22613 просмотра

Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов

Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.

Новости Мира • 30 апреля, 18:52 • 19264 просмотра

Трамп получил бонус в 1,2 млрд долл. на акциях

Трамп получил право на дополнительные 1,2 миллиарда долларов от Trump Media &amp; Technology Group после того, как цена акций компании продержалась выше 17,50 долларов в течение необходимого периода.

Новости Мира • 24 апреля, 07:08 • 17260 просмотра

Суд над Трампом: издатель Дэвид Пекер рассказал, как помогал кандидату во время Президентской гонки в 2016 и схему "поймать и убить"

Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".

политика • 23 апреля, 19:19 • 55654 просмотра

СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.

Новости Мира • 23 апреля, 15:20 • 23083 просмотра

Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.

Новости Мира • 22 апреля, 12:59 • 24857 просмотра

Трамп, похоже, засыпал в зале суда - NYT

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, задремал в зале суда во время слушаний по его уголовному делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира • 16 апреля, 09:36 • 19587 просмотра

Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".

Новости Мира • 15 апреля, 16:34 • 21275 просмотра

В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.

Новости Мира • 15 апреля, 13:14 • 21937 просмотра

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.

Новости Мира • 11 апреля, 11:19 • 24553 просмотра