Сторми Дэниелс

СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.