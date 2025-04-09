Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.
Суд в Нью-Йорке постановил вынести приговор Трампу 10 января за фальсификацию документов. Экс-президент может стать первым осужденным кандидатом, который вступит в должность главы США.
Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.
Апелляционный суд США прекратил последнее федеральное уголовное дело против Дональда Трампа по хранению секретных документов. Дело закрыто с правом восстановления после завершения его второго президентского срока.
Судья Хуан Мерчан перенес вынесение приговора Дональду Трампу на неопределенный срок. Адвокаты Трампа получили время до 2 декабря для обоснования запроса о закрытии дела.
Экс-порнозвезда Сторми Дэниелс опровергла информацию о планах покинуть США после победы Трампа. Судья Хуан Мерчан отложил решение по делу о выплате ей 130 000 долларов за молчание.
После победы на выборах Трамп сможет закрыть федеральные дела против себя. Однако он не будет иметь контроля над делами в Нью-Йорке и Джорджии.
Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа официально попросили судью отменить его приговор и обвинительное заключение по делу о скрытой денежной выплате порноактрисе Сторми Дэниелс.
Дональд Трамп был допрошен представителями службы пробации Нью-Йорка перед вынесением ему приговора за сокрытие денежных выплат порноактрисе Сторми Дэниелс.
Трамп добивается отмены введенного судом запрета на выступления по делу о "отмывании денег" после того, как был осужден, утверждая, что это мешает его предвыборной кампании.
Предвыборная кампания Трампа собрала 5,53 миллиона долларов в течение суток после того, как он был признан виновным по делу о финансовом мошенничестве, связанном с выплатами порноактрисе Сторми Дэниелс.
Байден сказал, что вердикт Трампа доказывает, что все в Америке равны перед законом, и Трампу были предоставлены все возможности защитить себя в суде.
Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.
Бывший президент США Дональд Трамп не будет выступать в качестве свидетеля на своем историческом уголовном процессе в Нью-Йорке, связанном с выплатами, произведенными порноактрисе Сторми Дэниелс в 2016 году.
Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.
Порноактриса Сторми Дэниелс стояла на своем во время перекрестного допроса адвокатов Трампа, поддерживая свою версию о вероятных сексуальных отношениях с бывшим президентом, несмотря на обвинения во лжи и жадности.
Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.
Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.
Трамп получил право на дополнительные 1,2 миллиарда долларов от Trump Media & Technology Group после того, как цена акций компании продержалась выше 17,50 долларов в течение необходимого периода.
Бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пакер показал, что использовал свое издание для того, чтобы похоронить истории о вероятных сексуальных преступлениях Трампа во время президентской кампании 2016 года по схеме "поймать и убить".
Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.
Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.
Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, задремал в зале суда во время слушаний по его уголовному делу о выплате денег за молчание Сторми Дэниелс.
В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".
Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.
Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.