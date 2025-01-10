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Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

Киев  •  УНН

 • 2389 просмотра

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Суд США приговорил Дональда Трампа к «безусловному освобождению» по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве. Верховный суд отклонил просьбу Трампа об отсрочке приговора по делу о выплатах порноактрисе.

Суд США приговорил новоизбранного президента США Дональда Трампа к «безусловному освобождению» за признание его виновным по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве.

Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали 

В частности, речь идет о том, что Трамп был приговорен к безусловному освобождению за признание его виновным в прошлом году по 34 обвинениям в бизнес-мошенничестве, связанным с выплатой денег за молчание Сторми Дэниелс во время президентской кампании 2016 года.

Трамп активно оспаривал дело, используя суды для отсрочки слушаний. Изначально приговор должен был быть вынесен в июле, но он подал обращение в Верховный суд США с просьбой приостановить процесс.

Эта просьба основывалась на предыдущем решении суда, которое предоставляло Трампу широкий иммунитет от уголовного преследования.

Напомним,

 Верховный суд США пятью голосами против четырех отклонил просьбу Трампа отсрочить приговор по делу о выплатах Сторми Дэниелс. Решение суда штата Нью-Йорк будет объявлено в пятницу.

Алина Волянская

Алина Волянская

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