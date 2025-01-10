Суд США засудив Трампа до безумовного звільнення у справі зі Стормі Деніелс
Київ • УНН
Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.
Суд США приговорив новообраного президента США Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за визнання його винним за 34 звинуваченнями в бізнес-шахрайстві.
Про це повідомляє CNN, пише УНН.
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Зокрема, йдеться про те, що Трамп був засуджений до безумовного звільнення за визнання його винним у минулому році за 34 звинуваченнями в бізнес-шахрайстві, пов'язаними з виплатою грошей за мовчання Стормі Деніелс під час президентської кампанії 2016 року.
Трамп активно оскаржував справу, використовуючи суди для відтермінування слухань. Початково вирок мав бути винесений у липні, але він подав звернення до Верховного суду США з проханням призупинити процес.
Це прохання ґрунтувалося на попередньому рішенні суду, яке надавало Трампу широкий імунітет від кримінального переслідування.
Нагадаємо
Верховний суд США п'ятьма голосами проти чотирьох відхилив прохання Трампа відтермінувати вирок у справі про виплати Стормі Деніелс. Рішення суду штату Нью-Йорк буде оголошено в п'ятницю.