Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.
Суд у Нью-Йорку постановив винести вирок Трампу 10 січня за фальсифікацію документів. Екс-президент може стати першим засудженим кандидатом, який вступить на посаду глави США.
Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.
Апеляційний суд США припинив останню федеральну кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів. Справу закрито з правом відновлення після завершення його другого президентського терміну.
Суддя Хуан Мерчан переніс винесення вироку Дональду Трампу на невизначений термін. Адвокати Трампа отримали час до 2 грудня для обґрунтування запиту про закриття справи.
Екс-порнозірка Стормі Деніелс заперечила інформацію про плани покинути США після перемоги Трампа. Суддя Хуан Мерчан відклав рішення у справі про виплату їй 130 000 доларів за мовчання.
Після перемоги на виборах Трамп зможе закрити федеральні справи проти себе. Однак він не матиме контролю над справами в Нью-Йорку та Джорджії.
Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа офіційно попросили суддю скасувати його вирок і обвинувальний висновок у справі про приховану грошову виплату порноактрисі Стормі Деніелс.
Дональд Трамп був допитаний представниками служби пробації Нью-Йорка перед винесенням йому вироку за приховування грошових виплат порноактрисі Стормі Деніелс.
Трамп домагається скасування введеної судом заборони на виступи у справі про "відмивання грошей" після того, як був засуджений, стверджуючи, що це заважає його передвиборчій кампанії.
Передвиборча кампанія Трампа зібрала 5,53 мільйона доларів протягом доби після того, як він був визнаний винним у справі про фінансове шахрайство, пов'язаному з виплатами порноактрисі Стормі Деніелс.
Байден сказав, що вердикт Трампа доводить, що всі в Америці рівні перед законом, і Трампу були надані всі можливості захистити себе в суді.
Знаковий кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом, обвинувачуваним у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати платіж порноакторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, завершився в суді Нью-Йорка через майже півтора місяця.
Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.
Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.
Порноактриса Стормі Деніелс стояла на своєму під час перехресного допиту адвокатів Трампа, підтримуючи свою версію про ймовірні сексуальні стосунки з колишнім президентом, незважаючи на звинувачення у брехні та жадібності.
Порноактриса Стормі Деніелс дала свідчення в суді про свій сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом у 2006 році та плату, яку вона отримала від нього за мовчання про це під час його президентської кампанії 2016 року.
Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.
Трамп отримав право на додаткові 1,2 мільярда доларів від Trump Media & Technology Group після того, як ціна акцій компанії протрималася вище 17,50 доларів протягом необхідного періоду.
Колишній видавець таблоїду National Enquirer Девід Пакер засвідчив, що використовував тсвоє видання для того, щоб поховати історії про ймовірні сексуальні злочини Трампа під час президентської кампанії 2016 року за схемою "зловити і вбити".
Трампу висунуто звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат за мовчання, щоб змусити замовкнути людей з компрометуючими історіями під час його президентської кампанії 2016 року, що, за твердженням прокурорів, було спробою незаконно вплинути на вибори.
Кримінальний процес над колишнім президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку за звинуваченням у виплаті грошей за мовчання порнозірці під час передвиборчої кампанії 2016 року вступає у вирішальну фазу зі вступними промовами сьогодні.
Колишній президент США Дональд Трамп, схоже, задрімав у залі суду під час слухань у його кримінальній справі про виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.
У Нью-Йорку розпочався кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом за фактом приховування платежів порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, який він назвав "атакою на Америку" і "політичним переслідуванням".
Колишній президент США Дональд Трамп постає перед судом в історичній кримінальній справі про виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, йому загрожує потенційне засудження як злочинцю напередодні президентських виборів 2024 року.
Третя спроба колишнього президента США Дональда Трампа відкласти судовий процес у справі про хабарництво порноактриси Стормі Деніелс провалилася, і судовий розгляд розпочнеться 15 квітня в Нью-Йорку.