Стормі Деніелс

ЗМІ роблять перші висновки з суду над Трампом у справі про виплату грошей акторці за мовчання

Трампу висунуто звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат за мовчання, щоб змусити замовкнути людей з компрометуючими історіями під час його президентської кампанії 2016 року, що, за твердженням прокурорів, було спробою незаконно вплинути на вибори.