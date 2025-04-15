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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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Стормі Деніелс

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Суд США засудив Трампа до безумовного звільнення у справі зі Стормі Деніелс

Суд США засудив Дональда Трампа до "безумовного звільнення" за 34 звинуваченнями у бізнес-шахрайстві. Верховний суд відхилив прохання Трампа про відтермінування вироку у справі про виплати порноакторці.

Новини Світу • 10 січня, 16:19 • 33956 перегляди

Суд відмовив Трампу у відтермінуванні вироку за справою про хабарництво

Суд у Нью-Йорку постановив винести вирок Трампу 10 січня за фальсифікацію документів. Екс-президент може стати першим засудженим кандидатом, який вступить на посаду глави США.

Новини Світу • 7 січня, 00:31 • 80472 перегляди

За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.

Новини Світу • 3 січня, 23:57 • 27351 перегляди

Останню кримінальну справу спецпрокурора проти Трампа припинили

Апеляційний суд США припинив останню федеральну кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо зберігання секретних документів. Справу закрито з правом відновлення після завершення його другого президентського терміну.

Новини Світу • 27 листопада, 06:53 • 14872 перегляди

Суд відклав вирок Трампу у справі про гроші за мовчання: що відбувається

Суддя Хуан Мерчан переніс винесення вироку Дональду Трампу на невизначений термін. Адвокати Трампа отримали час до 2 грудня для обґрунтування запиту про закриття справи.

Новини Світу • 23 листопада, 09:25 • 19060 перегляди

Поки суддя вирішує справу екс-порнозірки проти Трампа: Стормі Деніелс відповіла, чи залишить вона США

Екс-порнозірка Стормі Деніелс заперечила інформацію про плани покинути США після перемоги Трампа. Суддя Хуан Мерчан відклав рішення у справі про виплату їй 130 000 доларів за мовчання.

Новини Світу • 19 листопада, 19:23 • 100593 перегляди

Перемога Трампа може зупинити всі кримінальні справи проти нього на 4 роки - ЗМІ

Після перемоги на виборах Трамп зможе закрити федеральні справи проти себе. Однак він не матиме контролю над справами в Нью-Йорку та Джорджії.

Новини Світу • 6 листопада, 13:21 • 20569 перегляди

Адвокати Трампа домагаються від судді скасування вироку у справі про "приховані гроші"

Адвокати колишнього президента США Дональда Трампа офіційно попросили суддю скасувати його вирок і обвинувальний висновок у справі про приховану грошову виплату порноактрисі Стормі Деніелс.

Новини Світу • 12 липня, 10:49 • 17129 перегляди

Після вироку Трампу довелося пройти допит у службі умовно-дострокового звільнення

Дональд Трамп був допитаний представниками служби пробації Нью-Йорка перед винесенням йому вироку за приховування грошових виплат порноактрисі Стормі Деніелс.

Новини Світу • 11 червня, 09:44 • 18154 перегляди

Трамп домагається скасування заборони на виступи, накладеної судом у справі про "приховані гроші"

Трамп домагається скасування введеної судом заборони на виступи у справі про "відмивання грошей" після того, як був засуджений, стверджуючи, що це заважає його передвиборчій кампанії.

Новини Світу • 5 червня, 12:22 • 18162 перегляди

Трамп після вироку суду зібрав $53 мільйони на передвиборчу кампанію

Передвиборча кампанія Трампа зібрала 5,53 мільйона доларів протягом доби після того, як він був визнаний винним у справі про фінансове шахрайство, пов'язаному з виплатами порноактрисі Стормі Деніелс.

Політика • 1 червня, 19:47 • 54638 перегляди

Байден відреагував на вердикт у справі Трампа

Байден сказав, що вердикт Трампа доводить, що всі в Америці рівні перед законом, і Трампу були надані всі можливості захистити себе в суді.

Політика • 31 травня, 22:38 • 37100 перегляди

Слухання у кримінальній справі проти Трампа завершено: вердикт винесуть присяжні

Знаковий кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом, обвинувачуваним у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати платіж порноакторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, завершився в суді Нью-Йорка через майже півтора місяця.

Новини Світу • 29 травня, 08:00 • 35679 перегляди

Дональд Трамп не буде давати свідчення у справі про "чорну бухгалтерію"

Колишній президент США Дональд Трамп не буде виступати в якості свідка на своєму історичному кримінальному процесі в Нью-Йорку, пов'язаному з виплатами, виробленими порноактрисі Стормі Деніелс в 2016 році.

Новини Світу • 22 травня, 07:04 • 42992 перегляди

Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.

Новини Світу • 15 травня, 09:32 • 41462 перегляди

Стормі Деніелс і адвокат Трампа зіткнулися у допиті: захист експрезидента вважає сумнівними свідчення порноактириси

Порноактриса Стормі Деніелс стояла на своєму під час перехресного допиту адвокатів Трампа, підтримуючи свою версію про ймовірні сексуальні стосунки з колишнім президентом, незважаючи на звинувачення у брехні та жадібності.

Новини Світу • 10 травня, 07:34 • 31695 перегляди

Порноактриса Стормі Деніелс розповіла у суді про свою зустріч з Трампом

Порноактриса Стормі Деніелс дала свідчення в суді про свій сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом у 2006 році та плату, яку вона отримала від нього за мовчання про це під час його президентської кампанії 2016 року.

Новини Світу • 8 травня, 17:12 • 22613 перегляди

Порушив заборону критикувати свідків: суддя оштрафував Трампа на 9 тис. доларів

Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.

Новини Світу • 30 квітня, 18:52 • 19264 перегляди

Трамп отримав бонус у 1,2 млрд дол. на акціях

Трамп отримав право на додаткові 1,2 мільярда доларів від Trump Media &amp; Technology Group після того, як ціна акцій компанії протрималася вище 17,50 доларів протягом необхідного періоду.

Новини Світу • 24 квітня, 07:08 • 17260 перегляди

Суд над Трампом: видавець Девід Пекер розповів, як допомагав кандидату під час Президентської гонки у 2016 та схему "зловити та вбити"

Колишній видавець таблоїду National Enquirer Девід Пакер засвідчив, що використовував тсвоє видання для того, щоб поховати історії про ймовірні сексуальні злочини Трампа під час президентської кампанії 2016 року за схемою "зловити і вбити".

Політика • 23 квітня, 19:19 • 55654 перегляди

ЗМІ роблять перші висновки з суду над Трампом у справі про виплату грошей акторці за мовчання

Трампу висунуто звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат за мовчання, щоб змусити замовкнути людей з компрометуючими історіями під час його президентської кампанії 2016 року, що, за твердженням прокурорів, було спробою незаконно вплинути на вибори.

Новини Світу • 23 квітня, 15:20 • 23083 перегляди

Кримінальний процес над Трампом у Нью-Йорку сьогодні вступає у наступну фазу

Кримінальний процес над колишнім президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку за звинуваченням у виплаті грошей за мовчання порнозірці під час передвиборчої кампанії 2016 року вступає у вирішальну фазу зі вступними промовами сьогодні.

Новини Світу • 22 квітня, 12:59 • 24857 перегляди

Трамп, схоже, засинав у залі суду - NYT

Колишній президент США Дональд Трамп, схоже, задрімав у залі суду під час слухань у його кримінальній справі про виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.

Новини Світу • 16 квітня, 09:36 • 19587 перегляди

Трамп перед судом у Нью-Йорку заявив пресі про політичні переслідування

У Нью-Йорку розпочався кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом за фактом приховування платежів порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, який він назвав "атакою на Америку" і "політичним переслідуванням".

Новини Світу • 15 квітня, 16:34 • 21275 перегляди

У суді Нью-Йорка сьогодні розпочинається історичний кримінальний процес над Трампом

Колишній президент США Дональд Трамп постає перед судом в історичній кримінальній справі про виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, йому загрожує потенційне засудження як злочинцю напередодні президентських виборів 2024 року.

Новини Світу • 15 квітня, 13:14 • 21937 перегляди

Третя спроба Трампа відкласти судовий процес у справі про приховування грошей провалилася

Третя спроба колишнього президента США Дональда Трампа відкласти судовий процес у справі про хабарництво порноактриси Стормі Деніелс провалилася, і судовий розгляд розпочнеться 15 квітня в Нью-Йорку.

Новини Світу • 11 квітня, 11:19 • 24553 перегляди