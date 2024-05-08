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Порноактриса Стормі Деніелс розповіла у суді про свою зустріч з Трампом

Порноактриса Стормі Деніелс розповіла у суді про свою зустріч з Трампом

Київ • УНН

 • 22611 перегляди

Порноактриса Стормі Деніелс дала свідчення в суді про свій сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом у 2006 році та плату, яку вона отримала від нього за мовчання про це під час його президентської кампанії 2016 року.

Дональд Трамп опинився в центрі шторму через свідчення порнозірки. 45-річна Деніелс вперше виступила перед судом, щоб дати свідчення про сексуальний контакт, який вона мала з Трампом, і про плату, яку вона отримала. Екс-президента звинувачують у тому, що він платив за замовчування. Про це передає УНН із посиланням на Ассошіейтед Прес та WSJ.

Деталі

Акторка фільмів для дорослих Стормі Деніелс дала свідчення у вівторок на суді, де колишнього президента Дональда Трампа звинувачують у тому, що він заплатив за те, щоб замовчувати згубні викриття.  Деніелс розповіла про сексуальні стосунки, які, за словами порноактриси, вона мала з Трампом у 2006 році. Також вона повідомила як він їй заплатив за збереження таємниці під час президентської кампанії через 10 років.

Контекст

Деніелс розповіла непристойні подробиці, незважаючи на неодноразові заперечення з боку адвокатів захисту.

Дональд Трамп зустрів актрису фільмів для дорослих Стормі Деніелс у шовковій піжамі у своєму пентхаусі в готелі на озері Тахо у 2006 році, розповіла вона присяжним у вівторок під час судового процесу над ним.

Я запитала: "А містер Хефнер знає, що ти вкрав його піжаму?

- згадує Деніелс, жартуючи, коли побачила Трампа.

Вона мала на увазі Х'ю Хефнера, засновника журналу "Плейбой", який був відомий тим, що носив подібне вбрання.

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Пізніше вони зайнялися сексом, свідчила Деніелс, а після того, як він закінчився, вона пам'ятає, що її руки тремтіли, коли вона намагалася застебнути свої золоті туфлі на високих підборах. За її словами, коли вона готувалася до від'їзду, Трамп висловив зацікавленість у ще одній зустрічі. "Давай зустрінемося ще раз, солоденька", - пригадує вона його слова.

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Це той тип свідчень, який має незворотний ефект. Як ми можемо повернутися до цього у спосіб, який буде справедливим щодо президента Трампа?

- сказав адвокат Тодд Бланш.

Суддя відхилив клопотання та сказав, що адвокати захисту повинні були висунути більше заперечень під час свідчень. Згодом команда Трампа скористалася нагодою, щоб звернутися із запитаннями до Деніелс, - вони зобразили її як таку, що керувалася особистою неприязню та отримала вигоду від своїх заяв проти Трампа.

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Довідково

Незаконна оплата, згідно з реконструкцією прокуратури, була здійснена напередодні президентських виборів 2016 року, щоб змусити замовкнути порнозірку, яка мала намір розкрити подробиці нібито сексуального контакту з колишнім мешканцем Білого дому, який мав місце. десять років тому.

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За версією звинувачення, щоб здійснити платіж, через колишнього фіксатора Майкла Коена Трамп фальсифікував бухгалтерський облік своєї компанії, вчинивши злочин. Колишній президент заперечує свою провину.

Нагадаємо

Федеральна суддя Ейлін Кеннон відклала дату судового засідання у справі про неналежне звернення експрезидента США Дональда Трампа із секретними документами.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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