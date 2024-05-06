Байден може знятись з виборчих перегонів на користь Мішель Обами - ЗМІ

Президент США Джо Байден може зняти свою кандидатуру з виборчих перегонів на користь дружини 44-го глави Білого дому Барака Обами - Мішель Обами. Про це Байден може оголосити у серпні на партійному зʼїзді, пише Der Spiegel з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

"Уже кілька місяців ходять чутки про те, що колишня перша леді може висунути свою кандидатуру; що на конференції Демократичної партії в серпні Джо Байден урочистим жестом оголосить про свою відставку і запропонує на своє місце Мішель Обаму", - пише Der Spiegel.

Видання зазначає, що минулого року навіть в уряді США говорили, що демократи перевіряють шанси Мішель Обами через опитування.

Втім, коли нещодавно в одному з таблоїдів з'явилася колонка, в якій йшлося про те, що Обами закликають Байдена не висувати свою кандидатуру, Мішель виступила зі спростуванням. Як пояснила її прессекретарка, Мішель Обама повністю підтримує кампанію Байдена і його віцепрезидентки Камали Гарріс.

За даними Der Spiegel, букмекерські контори в США, як і раніше, вважають Мішель Обаму одним із найперспективніших кандидатів на президентських виборах у листопаді.

Лідер демократів у Конгресі: США, ймовірно, доведеться втрутитися у конфлікт, якщо Україна "впаде"

Видання пише, що дві третини американців вважають 81-річного Байдена занадто старим, щоб ще чотири роки керувати наймогутнішою країною у світі. Але багато хто також "із жахом" дивиться на Трампа.

На перший погляд, як вважає Der Spiegel, Мішель Обама здається протилежністю Байдену та Трампу: "жінка, яка не дозволила отруїти себе тяготами й цинізмом політичного істеблішменту і зберегла майже обеззброюючу відкритість, незважаючи на вісім років перебування в Білому домі".

В уявленні Мішель Обами, політика - це брудна справа, від якої краще триматися подалі. Der Spiegel вважає, що Мішель Обама, ймовірно, популярна тому, що тримається осторонь конкретної політики.

"Ми не знаємо, що вона думає про війну в Україні або про боротьбу з інфляцією. Натомість вона пише про те, як хоче, щоб її доньки не поспішали зі знайомствами і трималися подалі від чоловіків, які не хочуть, щоб вони робили кар'єру", - пише видання.

Трамп порівняв нинішній уряд Байдена з "гестапо" - ЗМІ