Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ

Президент США Джо Байден может снять свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу жены 44-го главы Белого дома Барака Обамы - Мишель Обамы. Об этом Байден может объявить в августе на партийном съезде, пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

"Уже несколько месяцев ходят слухи о том, что бывшая первая леди может выдвинуть свою кандидатуру; что на конференции Демократической партии в августе Джо Байден торжественным жестом объявит о своей отставке и предложит на свое место Мишель Обаму", - пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что в прошлом году даже в правительстве США говорили, что демократы проверяют шансы Мишель Обамы через опрос.

Впрочем, когда недавно в одном из таблоидов появилась колонка, в которой говорилось о том, что Обамы призывают Байдена не выдвигать свою кандидатуру, Мишель выступила с опровержением. Как пояснила ее пресс-секретарь, Мишель Обама полностью поддерживает кампанию Байдена и его вице-президента Камалы Харрис.

По данным Der Spiegel, букмекерские конторы в США по-прежнему считают Мишель Обаму одним из самых перспективных кандидатов на президентских выборах в ноябре.

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Издание пишет, что две трети американцев считают 81-летнего Байдена слишком старым, чтобы еще четыре года руководить самой могущественной страной в мире. Но многие также «с ужасом» смотрят на Трампа.

На первый взгляд, как считает Der Spiegel, Мишель Обама кажется противоположностью Байдену и Трампу: "женщина, которая не позволила отравить себя тяготами и цинизмом политического истеблишмента и сохранила почти обезоруживающую открытость, несмотря на восемь лет пребывания в Белом доме".

В представлении Мишель Обамы, политика - это грязное дело, от которого лучше держаться подальше. Der Spiegel считает, что Мишель Обама, вероятно, популярна потому, что держится в стороне от конкретной политики.

"Мы не знаем, что она думает о войне в Украине или о борьбе с инфляцией. Вместо этого она пишет о том, как хочет, чтобы ее дочери не спешили со знакомствами и держались подальше от мужчин, которые не хотят, чтобы они делали карьеру", - пишет издание.

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