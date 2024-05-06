Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  66120 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  209364 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  205370 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  204685 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  172532 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113227 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  128838 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126503 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119787 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115465 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

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Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ

По слухам, которые приводит Der Spiegel, Байден может выйти из избирательной гонки в пользу Мишель Обамы, которая может быть выдвинута на партийном съезде в августе.

Новости Мира •   •  13862 просмотра
Байден может сняться с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы - СМИ

Волонтер получил ранения в результате атаки рф в Херсонской области

50-летний волонтер был ранен в результате российского обстрела в селе Львово Херсонской области, получив взрывную травму и осколочное ранение плеча.

Война •   •  14701 просмотра
Волонтер получил ранения в результате атаки рф в Херсонской области

"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

В премьерный уикенд "Каскадер" собрал скромные $28,5 млн, возглавив бокс-офис, но не дотянув до ожиданий летнего киносезона.

Новости Мира •   •  21909 просмотра
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и вертолета: 42 взрыва

Российские войска 10 раз обстреляли приграничье Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 42 взрыва в нескольких населенных пунктах.

Война •   •  14394 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из артиллерии, минометов и вертолета: 42 взрыва

Курс валют на 6 мая: гривна укрепилась на 24 копейки

Национальный банк Украины укрепил гривну на 24 копейки, установив официальный курс на уровне 39,3969 UAH/USD.

Анонсы •   •  12603 просмотра
Курс валют на 6 мая: гривна укрепилась на 24 копейки

В Чернигове утром произошел взрыв в помещении банка: что известно

В здании банка в Чернигове рано утром произошел взрыв, повлекший пожар и повреждения здания, но обошлось без жертв; правоохранители расследуют дело об умышленном уничтожении имущества путем взрыва.

Общество •   •  12766 просмотра
В Чернигове утром произошел взрыв в помещении банка: что известно

россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и шестерых ранили

5 мая россияне убили одного жителя Часового Яра в Донецкой области и ранили еще шесть человек в регионе.

Война •   •  10160 просмотра
россияне за сутки убили одного жителя Донетчины и шестерых ранили

Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

Хаким Джеффрис, лидер демократов в Палате представителей США, предупредил, что Америке "придется вмешаться в конфликт" со своими военными, если Украина "упадет" в войне с россией, поскольку владимир путин стремится воссоздать Советский Союз и будет угрожать союзникам по НАТО.

Война •   •  14719 просмотра
Лидер демократов в Конгрессе: США, вероятно, придется вмешаться в конфликт, если Украина "упадет"

В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана

Россия объявила в розыск бывших украинских чиновников Алексея Данилова, Павла Климкина и Владимира Гройсмана.

политика •   •  15114 просмотра
В россии объявили в розыск еще и Данилова, Климкина и Гройсмана

В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая

В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив здания и ранив мирных жителей, в частности 59-летнюю женщину в Золочеве, где были разрушены котельная и жилые дома, и убив 88-летнюю женщину в Моначиновке.

Война •   •  13275 просмотра
В Харьковской области враг ночью попал по Золочеву, есть разрушения и пострадавшая