Трамп сравнил нынешнее правительство Байдена с "гестапо" - СМИ

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил нынешнее правительство президента Джо Байдена с гестапо - политическая полиция, действовавшая во времена нацистской Германии. Об этом пишет издание Swissinfo, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Дональд Трамп сравнил нынешнее правительство президента Джо Байдена с гестапо, существовавшим во время нацистского режима Адольфа Гитлера с 1933 до 1945 года.

Эти люди руководят правительством гестапо - сказал Трамп

Издание отмечает, что сравнение нацистов было частью более длительной тирады, в которой Трамп обвинил администрацию Байдена в причастности к четырем уголовным делам, которые сейчас ведутся против него в разных штатах.

Это единственный способ, которым они думают, что могут победить - добавил Трамп.

Отмечается, что Трамп регулярно использует радикальную риторику, использует ненавистнический и дегуманный язык, делает расистские заявления и подстрекает против меньшинств.

Напомним,

На судебном процессе в Нью-Йорке Дональда Трампа приговорили к штрафу в размере 9 тысяч долларов, поскольку бывший президент Дональд Трамп много раз нарушил приказ, запрещающий ему делать публичные заявления в отношении свидетелей и присяжных.