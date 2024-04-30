Дональд Трамп оштрафований на 9 тисяч доларів за порушення обмеження на висловлювання
Київ • УНН
Колишній президент США Дональд Трамп був оштрафований на 9 000 доларів за неодноразове порушення наказу, що забороняє йому робити публічні заяви про свідків і присяжних у кримінальному процесі проти нього в Нью-Йорку.
У вівторок на судовому процесі в Нью-Йорку Дональда Трампа засудили до штрафу в розмірі 9 тисяч доларів, оскільки колишній президент Дональд Трамп багато разів порушив наказ, який забороняє йому робити публічні заяви щодо свідків і присяжних. Про це повідомляє УНН із посиланням на BFMTV та Axios.
Деталі
Суддя, який спостерігав за кримінальним процесом у Нью-Йорку щодо колишнього президента Трампа, у вівторок постановив, що він порушив наказ про заборону проти нього в кількох видах. Дональда Трампа зобов'язали сплатити штраф у розмірі 9 тисяч доларів.
Штраф у розмірі 1000 доларів за кожне порушення. Суддя підкреслив, що не допустить нових порушень, - в разі подальших порушень Трампа можуть навіть ув'язнити.
Цікавий факт: окрім Трампа, у вівторок у залі суду також був присутній його син Ерік. Це був перший випадок, коли член сім'ї супроводжував його на суд.
Нагадаємо
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував ЄС за надання меншої фінансової допомоги Україні, ніж Сполучені Штати. Трамп стверджує, що Європа повинна робити більший внесок, враховуючи її географічну близькість до України.