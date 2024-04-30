Трамп про допомогу Україні: "Якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні"
Київ • УНН
Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував ЄС за надання меншої фінансової допомоги Україні, ніж Сполучені Штати. Трамп стверджує, що Європа повинна робити більший внесок, враховуючи її географічну близькість до України.
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати надали Україні більше фінансової допомоги ніж Європейський союз, хоча повинно бути навпаки. Про це Трамп розповів у інтерв'ю американському виданню Time, передає УНН.
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За президента США Джона Байдена і двопартійного Конгресу США направили Україні понад 100 мільярдів доларів на її захист. Малоймовірно, що Трамп надасть таку саму підтримку Києву, пише Time.
Видання нагадує, що після того, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав США в березні, він заявив, що Трамп "не дасть Україні жодної копійки".
"Я не дам, поки Європа не почне вирівнювати ситуацію", - обережно зауважив Трамп в інтерв'ю Time.
Також Трамп додав, що "якщо Європа не збирається платити, чому ми повинні платити? Вони набагато більше страждають. Між нами є океан. А в них немає".
Як зазначає видання, країни Євросоюзу теж виділили Україні понад 100 мільярдів доларів допомоги Україні.
Кулеба: готуватись до того, що Трамп може стати президентом - немає сенсу15.04.24, 12:32 • 17320 переглядiв