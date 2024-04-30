Трамп о помощи Украине: "Если Европа не собирается платить, почему мы должны"

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставили Украине больше финансовой помощи чем Европейский союз, хотя должно быть наоборот. Об этом Трамп рассказал в интервью американскому изданию Time, передает УНН.

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При президенте США Джоне Байдене и двухпартийном Конгрессе США направили Украине более 100 миллиардов долларов на ее защиту. Маловероятно, что Трамп окажет такую же поддержку Киеву, пишет Time.

Издание напоминает, что после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил США в марте, он заявил, что Трамп "не даст Украине ни копейки".

"Я не дам, пока Европа не начнет выравнивать ситуацию", - осторожно заметил Трамп в интервью Time.

Также Трамп добавил, что "если Европа не собирается платить, почему мы должны платить? Они гораздо больше страдают. Между нами есть океан. А у них нет".

Как отмечает издание, страны Евросоюза тоже выделили Украине более 100 миллиардов долларов помощи Украине.

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