Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  25619 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  31436 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  49955 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  199238 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  193885 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194175 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189219 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128979 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138772 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162876 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина знакома с логикой Трампа и найдет подход, если он снова станет президентом, поскольку она пережила его предыдущее президентство.

Война •   •  6123 просмотра
Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 108 военнообязанных.

Общество •   •  25619 просмотра
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.

Война •   •  10439 просмотра
Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.

Война •   •  9485 просмотра
Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Во временно оккупированном Крыму, по сообщениям, работают российские системы противовоздушной обороны, в районе Керченского пролива наблюдается задымление якобы как средство маскировки, а также объявлена воздушная тревога и перекрыто движение на Крымском мосту.

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В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

Кибер-эксперты опубликовали список 66 враждебных аккаунтов в социальной сети Х, включая российских политиков, агентства и пророссийские СМИ, чтобы помочь пользователям избежать дезинформации и манипуляций.

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Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

В оккупированном Бердянске взрывы и дым после "прилета" - ГВА

По сообщениям жителей, в нагорной части Бердянска были слышны взрывы и виден дым.

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В оккупированном Бердянске взрывы и дым после "прилета" - ГВА

В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что российская агрессия является непосредственной проблемой для Болгарии.

Война •   •  10265 просмотра
В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них

Херсон предупредили о вероятном вражеском авиационном ударе

Жителей Херсона предупредили о вероятном вражеском авиаударе по городу.

Война •   •  8273 просмотра
Херсон предупредили о вероятном вражеском авиационном ударе

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Малые предприниматели в Украине жалуются на высокие налоги и разрушительную налоговую политику, советуя главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву уменьшить нагрузку на малый бизнес, поскольку он находится на грани закрытия из-за чрезмерного налогообложения.

Экономика •   •  31436 просмотра
Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)