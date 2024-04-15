Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

Украина уже знакома с логикой действий Трампа, поэтому если он снова станет президентом, нужно будет искать подход. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Алле Мазур, отрывок из которого показали в телемарафоне, сообщает корреспондент УНН.

Мы пережили "Трампа 1", если придет к власти, то переживем и "Трампа 2". В принципе понимание того, как он работает, какая логика его действий - оно есть. Это выбор американского народа - сказал Кулеба.

Он провел аналогию с дождем, ведь нельзя готовиться к тому, будет ли завтра дождь или не будет. Нужно всегда иметь в гардеробе зонтик и сапоги, и в Украине такие "сапоги" есть.

Напомним,

Бывший президент США Дональд Трамп выразил открытость к одобрению республиканцами дополнительной помощи Украине в виде кредита, а не подарка, и призвал Европу предоставить Украине большую финансовую поддержку.