Во вторник на судебном процессе в Нью-Йорке Дональда Трампа приговорили к штрафу в размере 9 тысяч долларов, поскольку бывший президент Дональд Трамп много раз нарушил приказ, запрещающий ему делать публичные заявления в отношении свидетелей и присяжных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFMTV и Axios.

Детали

Судья, который наблюдал за уголовным процессом в Нью-Йорке в отношении бывшего президента Трампа, во вторник постановил, что он нарушил приказ о запрете против него в нескольких видах. Дональда Трампа обязали уплатить штраф в размере 9 тысяч долларов.

Штраф в размере 1000 долларов за каждое нарушение. Судья подчеркнул, что не допустит новых нарушений, - в случае дальнейших нарушений Трампа могут даже посадить в тюрьму.

Интересный факт: кроме Трампа, во вторник в зале суда также присутствовал его сын Эрик. Это был первый случай, когда член семьи сопровождал его на суд.

Напомним,

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС за предоставление меньшей финансовой помощи Украине, чем Соединенные Штаты. Трамп утверждает, что Европа должна делать больший вклад, учитывая ее географическую близость к Украине.