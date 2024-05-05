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Трамп порівняв нинішній уряд Байдена з "гестапо" - ЗМІ

Трамп порівняв нинішній уряд Байдена з "гестапо" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 25268 перегляди

Трамп порівняв уряд Байдена з гестапо нацистської Німеччини, звинувативши його в тому, що він керує "гестапівським урядом" і причетний до кримінальних справ проти нього.

Колишній президент США Дональд Трамп порівняв нинішній уряд президента Джо Байдена з гестапо - політична поліція, що діяла у часи нацистської Німеччини. Про це пише видання Swissinfo, передає УНН.

Деталі

Як пише видання, Дональд Трамп порівняв нинішній уряд президента Джо Байдена з гестапо, що існувала під час нацистського режиму Адольфа Гітлера з 1933 до 1945 року.

Ці люди керують урядом гестапо

- сказав Трамп

Видання зазначає, що порівняння нацистів було частиною більш тривалої тиради, в якій Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в причетності до чотирьох кримінальних справ, які зараз ведуться проти нього в різних штатах.

Це єдиний спосіб, яким вони думають, що вони можуть перемогти

- додав Трамп.

Зазначається, що Трамп регулярно використовує радикальну риторику, використовує ненависницьку та дегуманну мову, робить расистські заяви та підбурює проти меншин.

Нагадаємо

На судовому процесі в Нью-Йорку Дональда Трампа засудили до штрафу в розмірі 9 тисяч доларів, оскільки колишній президент Дональд Трамп багато разів порушив наказ, який забороняє йому робити публічні заяви щодо свідків і присяжних.

Павло Башинський

Павло Башинський

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