Трамп порівняв нинішній уряд Байдена з "гестапо" - ЗМІ
Київ • УНН
Трамп порівняв уряд Байдена з гестапо нацистської Німеччини, звинувативши його в тому, що він керує "гестапівським урядом" і причетний до кримінальних справ проти нього.
Колишній президент США Дональд Трамп порівняв нинішній уряд президента Джо Байдена з гестапо - політична поліція, що діяла у часи нацистської Німеччини. Про це пише видання Swissinfo, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, Дональд Трамп порівняв нинішній уряд президента Джо Байдена з гестапо, що існувала під час нацистського режиму Адольфа Гітлера з 1933 до 1945 року.
Ці люди керують урядом гестапо
Видання зазначає, що порівняння нацистів було частиною більш тривалої тиради, в якій Трамп звинуватив адміністрацію Байдена в причетності до чотирьох кримінальних справ, які зараз ведуться проти нього в різних штатах.
Це єдиний спосіб, яким вони думають, що вони можуть перемогти
Зазначається, що Трамп регулярно використовує радикальну риторику, використовує ненависницьку та дегуманну мову, робить расистські заяви та підбурює проти меншин.
Нагадаємо
На судовому процесі в Нью-Йорку Дональда Трампа засудили до штрафу в розмірі 9 тисяч доларів, оскільки колишній президент Дональд Трамп багато разів порушив наказ, який забороняє йому робити публічні заяви щодо свідків і присяжних.