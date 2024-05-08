Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

Дональд Трамп оказался в центре шторма из-за показаний порнозвезды. 45-летняя Дэниелс впервые выступила перед судом, чтобы дать показания о сексуальном контакте, который она имела с Трампом, и о плате, которую она получила. Экс-президента обвиняют в том, что он платил за замалчивание. Об этом передает УНН со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс и WSJ.

Детали

Актриса фильмов для взрослых Сторми Дэниелс дала показания во вторник на суде, где бывшего президента Дональда Трампа обвиняют в том, что он заплатил за то, чтобы замалчивать пагубные разоблачения. Дэниелс рассказала о сексуальных отношениях, которые, по словам порноактрисы, она имела с Трампом в 2006 году, также она сообщила как он ей заплатил за сохранение тайны во время президентской кампании через 10 лет.

Контекст

Дэниелс рассказала непристойные подробности, несмотря на неоднократные возражения со стороны адвокатов защиты.

Дональд Трамп встретил актрису фильмов для взрослых Сторми Дэниелс в шелковой пижаме в своем пентхаусе в отеле на озере Тахо в 2006 году, рассказала она присяжным во вторник во время судебного процесса над ним.

Я спросила: "А мистер Хефнер знает, что ты украл его пижаму? - вспоминает Дэниелс, шутя, когда увидела Трампа.

Она имела в виду Хью Хефнера, основателя журнала "Плейбой", который был известен тем, что носил подобные наряды.

Позже они занялись сексом, свидетельствовала Дэниелс, а после того, как он закончился, она помнит, что ее руки дрожали, когда она пыталась застегнуть свои золотые туфли на высоких каблуках. По ее словам, когда она готовилась к отъезду, Трамп выразил заинтересованность в еще одной встрече. "Давай встретимся еще раз, сладенькая", - вспоминает она его слова.

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Это тот тип свидетельств, который имеет необратимый эффект. Как мы можем вернуться к этому способом, который будет справедливым в отношении президента Трампа? - сказал адвокат Тодд Бланш.

Судья отклонил ходатайство и сказал, что адвокаты защиты должны были выдвинуть больше возражений во время показаний. Впоследствии команда Трампа воспользовалась случаем, чтобы обратиться с вопросами к Дэниелс, - они изобразили ее как такую, которая руководствовалась личной неприязнью и получила выгоду от своих заявлений против Трампа.

Справочно

Незаконная оплата, согласно реконструкции прокуратуры, была осуществлена накануне президентских выборов 2016 года, чтобы заставить замолчать порнозвезду, которая намеревалась раскрыть подробности якобы сексуального контакта с бывшим обитателем Белого дома, который имел место десять лет назад.

По версии обвинения, чтобы осуществить платеж, через бывшего фиксатора Майкла Коэна Трамп фальсифицировал бухгалтерский учет своей компании, совершив преступление. Бывший президент отрицает свою вину.

Напомним,

Федеральная судья Эйлин Кэннон отложила дату судебного заседания по делу о ненадлежащем обращении экс-президента США Дональда Трампа с секретными документами.

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