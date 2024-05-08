Вайнштейн вернулся в тюрьму после короткого пребывания в больнице, где его могли лечить как VIP-персону

Харви Вайнштейн вернулся в нью-йоркскую тюрьму Райкерс-Айленд после пребывания в больнице. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Independent.

Детали

Киномагната Харви Вайнштейна вернули в нью-йоркскую тюрьму после 10-дневного пребывания в больнице.

Его публицист Джуд Энгельмейер сообщил, что Вайнштейна перевели в понедельник поздно вечером из больницы Бельвю на Манхэттене в лазарет в городском тюремном комплексе на острове Райкерс-Айленд.

Это произошло через несколько часов после того, как некоммерческое издание The City сообщило, что Вайнштейна разместили в отдельной палате в отделении интенсивной терапии с телевизором, телефоном и ванной комнатой, а не на отдельном этаже, где обычно живут заключенные.

Энгельмейер опроверг это утверждение, заявив, что Вайнштейн "не получал льготного или VIP-обслуживания" и не был размещен в палате, которую можно было бы охарактеризовать как больничный люкс. Энгельмайер сказал, что его разместили на этаже для заключенных, где каждый имеет доступ к комнате с телефоном и телевизором.

Его перевели обратно в тюрьму из-за давления, из-за новостей о том, что кто-то считал его лечение VIP-обслуживанием - сказал он.

Тюремный консультант Крейг Ротфельд, ответил на электронное письмо, присланное адвокатом Вайнштейна, заявив, что решение о возвращении Вайнштейна в Райкерс было принято медицинским персоналом.

Энгельмейер сообщил, что Вайнштейн лечился в больнице от пневмонии, которая постоянно возникает у него из-за проблем с сердцем, а также из-за других медицинских проблем, включая диабет.

Добавим

Вайнштейна привезли в больницу Бельвю через несколько часов после того, как 26 апреля его перевели из исправительного учреждения "Мохаук" в тюрьму "Райкерс", и менее чем через сутки после того, как Апелляционный суд Нью-Йорка отменил его осуждение.

Апелляционный суд постановил, что судья первой инстанции Манхэттена позволил присяжным увидеть и услышать слишком много доказательств, которые не имеют прямого отношения к выдвинутым ему обвинениям, и назначил новое судебное разбирательство, отменив его приговор о 23 годах заключения. Однако Вайнштейн остался в тюрьме, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе его признали виновным в другом изнасиловании и приговорили к 16 годам заключения.

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