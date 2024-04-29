Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии

Сегодня, 29 апреля, французского актера Жерара Депардье задержали в Париже по обвинению в сексуальном насилии, сейчас его допрашивают. Об этом пишет французская телевизионная и радиосеть новостей Bfmtv, передает УНН.

Детали

Как сообщается, актера задержали в понедельник утром и доставили в один из полицейских участков Парижа.

Его допрашивают в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии две женщины. Они утверждают, что он прикасался к ним во время двух съемок: 2014 года на съемках фильма Жан-Пьера Моки "Фокусник и сиамские близнецы" и 2021 года на съемках фильма Жана Беккера "Зеленые ставни".

Жерар Депардье отрицает все обвинения в свой адрес.

Напомним

Французского актера Жерара Депардье обвиняют в сексуальных преступлениях против 13 женщин. Опрошенные женщины рассказали, что 74-летний актер публично распускал руки, пытаясь залезть под белье или платье, предлагал пойти в раздевалку, а на отказ реагировал агрессивно.