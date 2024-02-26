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The Guardian

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Депардьє знову звинувачують у сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 27129 перегляди

Жінка-декоратор звинуватила французького актора Жерара Депардьє у сексуальному нападі на неї під час зйомок фільму в Парижі у 2021 році.

Депардьє знову звинувачують у сексуальному насильстві

Жінка-сценограф звинувачує французького актора Жерара Депардьє в сексуальному насильстві у зв'язку зі зйомками фільму в 2021 році. Про це пише Le Figaro, передає УНН.

Деталі

Жінка, якій за 50 років і яка називається лише ім’ям Амелі, розповіла, що напади з боку Депардьє сталися під час зйомок фільму "Les volets verts" у французькій столиці у вересні 2021 року.

Він зробив кілька вульгарних зауважень, а потім жорстоко схопив мене і торкався живота та грудей

сказала Амелі.

Адвокат жінки повідомив, що заяву було подано до поліції Парижа в п'ятницю. Ні адвокат актора, ні поліція не хочуть коментувати цю справу. 

Французький музей прибрав воскову фігуру Жерара Депардьє через звинувачення у насильстві20.12.23, 14:21 • 26530 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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