Депардьє знову звинувачують у сексуальному насильстві
Київ • УНН
Жінка-декоратор звинуватила французького актора Жерара Депардьє у сексуальному нападі на неї під час зйомок фільму в Парижі у 2021 році.
Жінка-сценограф звинувачує французького актора Жерара Депардьє в сексуальному насильстві у зв'язку зі зйомками фільму в 2021 році. Про це пише Le Figaro, передає УНН.
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Жінка, якій за 50 років і яка називається лише ім’ям Амелі, розповіла, що напади з боку Депардьє сталися під час зйомок фільму "Les volets verts" у французькій столиці у вересні 2021 року.
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Адвокат жінки повідомив, що заяву було подано до поліції Парижа в п'ятницю. Ні адвокат актора, ні поліція не хочуть коментувати цю справу.
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