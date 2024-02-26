Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Женщина-сценограф обвиняет французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии в связи со съемками фильма в 2021 году. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Женщина, которой за 50 лет и которая называется только именем Амели, рассказала, что нападения со стороны Депардье произошли во время съемок фильма "Les volets verts" во французской столице в сентябре 2021 года.

Он сделал несколько пошлых замечаний, а потом жестоко схватил меня и касался живота и груди сказала Амели.

Адвокат женщины сообщил, что заявление было подано в полицию Парижа в пятницу. Ни адвокат актера, ни полиция не хотят комментировать это дело.

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