Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии
Киев • УНН
Женщина-декоратор обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном нападении на нее во время съемок фильма в Париже в 2021 году.
Женщина-сценограф обвиняет французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии в связи со съемками фильма в 2021 году. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.
Детали
Женщина, которой за 50 лет и которая называется только именем Амели, рассказала, что нападения со стороны Депардье произошли во время съемок фильма "Les volets verts" во французской столице в сентябре 2021 года.
Он сделал несколько пошлых замечаний, а потом жестоко схватил меня и касался живота и груди
Адвокат женщины сообщил, что заявление было подано в полицию Парижа в пятницу. Ни адвокат актера, ни полиция не хотят комментировать это дело.
Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии20 декабря 2023, 12:21 • 25301 просмотр
Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии
Женщина-декоратор обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном нападении на нее во время съемок фильма в Париже в 2021 году.
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