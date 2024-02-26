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Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 22:41  •  3530 просмотра

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Женщина-декоратор обвинила французского актера Жерара Депардье в сексуальном нападении на нее во время съемок фильма в Париже в 2021 году.

Женщина-сценограф обвиняет французского актера Жерара Депардье в сексуальном насилии в связи со съемками фильма в 2021 году. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Женщина, которой за 50 лет и которая называется только именем Амели, рассказала, что нападения со стороны Депардье произошли во время съемок фильма "Les volets verts" во французской столице в сентябре 2021 года.

Он сделал несколько пошлых замечаний, а потом жестоко схватил меня и касался живота и груди

сказала Амели.

Адвокат женщины сообщил, что заявление было подано в полицию Парижа в пятницу. Ни адвокат актера, ни полиция не хотят комментировать это дело. 

Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии20 декабря 2023, 12:21 • 25301 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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Депардьє знову звинувачують у сексуальному насильстві
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Депардье снова обвиняют в сексуальном насилии

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