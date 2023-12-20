Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье из-за обвинений в насилии

Французский музей убрал восковую фигуру Жерара Депардье после того, как актера обвинили в сексуальном насилии. Об этом со ссылкой на The Guardian, передает УНН.

Детали

Фигура 74-летнего Депардье в натуральную величину стояла в парижском музее Гревен с 1981 года. Музей заявил, что забрал фигуру "после негативной реакции посетителей", проходивших мимо нее, а также из-за комментариев в соцсетях.

Дополнение

Депардье был одним из около 250 французских и международных знаменитостей, представленных в музее Гревен. Среди других - французский футболист Зинедин Зидан, голливудский актер Райан Гослинг и король Карл III.

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Контекст

Французского актера Жерара Депардье обвиняют в сексуальных преступлениях против 13 женщин. Опрошенные женщины рассказали, что 74-летний актер публично распускал руки, пытаясь залезть под белье или платье, предлагал пойти в раздевалку, а на отказ реагировал агрессивно

Кроме того, недавно на французском телевидении вышел сюжет с сексистскими комментариями актера. Он снова привлек внимание к обвинениям и возобновил дискуссию о сексизме во французском кино.

Бельгийский муниципалитет лишил Депардье звания почетного гражданина через несколько дней после того, как канадская провинция Квебек забрала у него награду из-за скандальных комментариев в отношении женщин.

Кроме того, министр культуры Франции Рима Абдул-Малак заявила, что поведение актера пристыдило Францию и отметила, что его могут лишить ордена Почетного легиона - главной награды страны.

Напомним,

Французская прокуратура предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии в отношении 20-летней актрисы в 2018 году.

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