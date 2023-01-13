Американский актер Кевин Спейси отрицает семь новых обвинений в сексуальных преступлениях
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Оскароносный голливудский актер Кевин Спейси в пятницу отверг обвинения в совершении семи новых сексуальных преступлений против мужчины в Великобритании в начале 2000-х годов. Об этом пишет AFP, передает УНН.
Детали
63-летняя звезда оскароносного фильма "Красота по-американски" и драматического сериала "Карточный домик" появился в Королевском суде Саутварка на юге Лондона по видеосвязи.
Звездная карьера Спейси была остановлена большим количеством обвинений в сексуальных преступлениях, хотя он не был осужден ни за одно преступление.
В ноябре актеру выдвинули новые обвинения в отношении одного человека, в результате чего общее количество обвинений, выдвинутых против него в Великобритании, достигло 12.
Прошлым летом он явился в лондонский суд Олд-Бейли, чтобы признать себя невиновным по пяти обвинениям в аналогичных сексуальных преступлениях против трех других мужчин.
Теперь Спейси предстанет перед четырехнедельным судом в Лондоне, начиная с 6 июня, на котором будут рассмотрены все обвинения.
Новые обвинения включают три пункта обвинения в непристойном нападении, три пункта обвинения в сексуальном насилии и один пункт обвинения в принуждении человека к сексуальной активности без согласия, вероятно, совершенных в период с 2001 по 2005 год.
Ни одна из предполагаемых жертв не может быть идентифицирована в соответствии с английским законодательством, а ограничения на сообщение не позволяют раскрыть дополнительные подробности до суда.
Дополнение
Спейси сделал очень успешную актерскую карьеру в таких фильмах как «Красота по-американски», «Se7en» и «Возвращение Супермена».
С 2004 до 2015 года он работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic.
Этот успех был омрачен в 2017 году, когда он был одной из первых звезд, вовлеченных в глобальное движение #MeToo, и несколько молодых людей обвинили его в сексуальном насилии.
Его исключили из финального сезона политической драмы «Карточный домик» и других проектов.
В прошлом году суд Нью-Йорка отклонил иск против Спейси о сексуальных домогательствах на сумму 40 миллионов долларов. Заявитель, актер Энтони Репп, утверждал, что звезда напала на него, когда ему было 14 лет.
В 2019 году со Спейси в Массачусетсе были сняты обвинения в непристойном поведении и сексуальном насилии.
В суде Спейси отверг все обвинения в сексуальных домогательствах.