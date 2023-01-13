Американський актор Кевін Спейсі заперечує сім нових звинувачень у сексуальних злочинах

Деталі

63-річна зірка оскароносного фільму "Краса по-американськи" та драматичного серіалу "Картковий будиночок" з'явився в Королівському суді Саутварка на півдні Лондона по відеозв'язку.

Зіркова кар'єра Спейсі була зупинена великою кількістю звинувачень у сексуальних злочинах, хоча він не був засуджений за жодний злочин.

У листопаді актору висунули нові звинувачення щодо однієї людини, внаслідок чого загальна кількість звинувачень, висунутих проти нього у Великій Британії, досягла 12.

Минулого літа він з'явився в лондонський суд Олд-Бейлі, щоб визнати себе невинним за п'ятьма звинуваченнями в аналогічних сексуальних злочинах проти трьох інших чоловіків.

Тепер Спейсі постане перед чотиритижневим судом у Лондоні, починаючи з 6 червня, на якому будуть розглянуті усі звинувачення.

Нові звинувачення включають три пункти звинувачення у непристойному нападі, три пункти звинувачення у сексуальному насильстві та один пункт звинувачення у примусі людини до сексуальної активності без згоди, ймовірно, скоєних у період з 2001 по 2005 рік.

Жодна з ймовірних жертв не може бути ідентифікована відповідно до англійського законодавства, а обмеження на повідомлення не дозволяють розкрити додаткові подробиці до суду.

Доповнення

Спейсі зробив дуже успішну акторську кар'єру в таких фільмах як «Краса по-американськи», «Se7en» і «Повернення Супермена».

З 2004 до 2015 року він працював художнім керівником у лондонському театрі Old Vic.

Цей успіх був затьмарений у 2017 році, коли він був однією з перших зірок, залучених до глобального руху #MeToo, і кілька молодих людей звинуватили його у сексуальному насильстві.

Його виключили з фінального сезону політичної драми «Картковий будиночок» та інших проектів.

Минулого року суд Нью-Йорка відхилив позов проти Спейсі щодо сексуальних домагань на суму 40 мільйонів доларів. Заявник, актор Ентоні Репп, стверджував, що зірка напала на нього, коли йому було 14 років.

У 2019 році зі Спейсі в Массачусетсі було знято звинувачення в непристойній поведінці та сексуальному насильстві.

У суді Спейсі відкинув усі звинувачення у сексуальних домаганнях.