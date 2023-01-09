Вайнштейну грозит приговор по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе

Детали

70-летний бывший продюсер, владелец “Оскара”, уже отбывает 23-летний срок по приговору, вынесенному в 2020 году в Нью-Йорке за преступления на сексуальной почве.

Второй приговор увеличивает вероятность того, что продюсер таких громких фильмов, как “Влюбленный Шекспир”, “Уголовное чтиво” и “Банды Нью-Йорка”, проведет остальную жизнь в тюрьмы.

Недельный судебный процесс заслушал графические описания встреч между некогда влиятельным продюсером и женщинами, пытавшимися пробиться в мир кино.

Прокуроры нарисовали картину хищного людоеда, который годами использовал свой профессиональный статус для безнаказанного изнасилования и жестокого обращения с женщинами, отмечает издание. По словам прокуроров, его жертвы были запуганы и боялись за свою карьеру, если они выступят против доминировавшего в Голливуде человека.

Добавим

В июне прошлого года в Нью-Йорке Вайнштейн проиграл свою первую апелляцию на приговор и приговор в промежуточном апелляционном суде штата.

Слухи о неподобающем поведении Вайнштейна ходили в Голливуде годами, но его положение на вершине индустрии означало, что мало кто был готов бросить ему вызов.

Все изменилось в 2017 году с публикацией громких обвинений против него, начавших движение #MeToo. С этого времени десятки женщин заявили, что стали жертвами Вайнштейна.