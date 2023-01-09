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Вайнштейну загрожує вирок у справі про зґвалтування у Лос-Анджелесі

Київ • УНН

 • 1766830 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. Колишньому голлівудському магнату Харві Вайнштейну загрожує до 18 років в'язниці за зґвалтування жінки в готелі Беверлі-Хіллз десять років тому. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.

Вайнштейну загрожує вирок у справі про зґвалтування у Лос-Анджелесі

Деталі

70-річний колишній продюсер, власник “Оскара”, вже відбуває 23-річний термін за вироком, ухваленим у 2020 році в Нью-Йорку за злочини на сексуальному ґрунті.

Другий вирок збільшить ймовірність того, що продюсер таких гучних фільмів, як “Закоханий Шекспір”, “Кримінальне чтиво” та “Банди Нью-Йорка”, проведе решту життя у в’язниці.

Тижневий судовий процес заслухав графічні описи зустрічей між колись впливовим продюсером та жінками, які намагалися пробитися у світі кіно.

Прокурори намалювали картину хижого людожера, який роками використовував свій професійний статус для безкарного зґвалтування та жорстокого поводження з жінками, зазначає видання. За словами прокурорів, його жертви були залякані і боялися за свою кар’єру, якщо вони виступлять проти людини, яка домінувала у Голлівуді.

Додамо

У червні минулого року в Нью-Йорку Вайнштейн програв свою першу апеляцію на вирок та вирок у проміжному апеляційному суді штату.

Чутки про неналежну поведінку Вайнштейна ходили в Голлівуді роками, але його становище на вершині індустрії означало, що мало хто був готовий кинути йому виклик.

Все змінилося в 2017 році з публікацією гучних звинувачень проти нього, які започаткували рух #MeToo. З того часу десятки жінок заявили, що стали жертвами Вайнштейна.

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