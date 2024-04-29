Жерар Депардьє затриманий у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві
Київ • УНН
Французький актор Жерар Депардьє був затриманий у Парижі за звинуваченням у сексуальному насильстві і допитується за заявами двох жінок, які стверджують, що він торкався їх під час зйомок у 2014 і 2021 роках.
Сьогодні, 29 квітня, французького актора Жерара Депардьє затримали у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві, наразі його допитують. Про це пише французька телевізійна та радіомережа новин Bfmtv, передає УНН.
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Як повідомляється, актора затримали в понеділок вранці і доправили до одного з поліцейських відділків Парижа.
Його допитують у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві.
Жерара Депардьє звинуватили в сексуальному насильстві дві жінки. Вони стверджують, що він торкався до них під час двох зйомок: 2014 року на зйомках фільму Жан-П'єра Моки "Фокусник і сіамські близнюки" і 2021 року на зйомках фільму Жана Беккера "Зелені віконниці".
Жерар Депардьє заперечує всі звинувачення на свою адресу.
Нагадаємо
Французького актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних злочинах проти 13 жінок. Опитані жінки розповіли, що 74-річний актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.