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Жерар Депардьє затриманий у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві

Жерар Депардьє затриманий у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві

Київ • УНН

 • 82834 перегляди

Французький актор Жерар Депардьє був затриманий у Парижі за звинуваченням у сексуальному насильстві і допитується за заявами двох жінок, які стверджують, що він торкався їх під час зйомок у 2014 і 2021 роках.

Сьогодні, 29 квітня, французького актора Жерара Депардьє затримали у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві, наразі його допитують. Про це пише французька телевізійна та радіомережа новин Bfmtv, передає УНН

Деталі 

Як повідомляється, актора затримали в понеділок вранці і доправили до одного з поліцейських відділків Парижа. 

Його допитують у зв'язку зі звинуваченнями в сексуальному насильстві. 

Жерара Депардьє звинуватили в сексуальному насильстві дві жінки.  Вони стверджують, що він торкався до них під час двох зйомок: 2014 року на зйомках фільму Жан-П'єра Моки "Фокусник і сіамські близнюки" і 2021 року на зйомках фільму Жана Беккера "Зелені віконниці". 

Жерар Депардьє заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Нагадаємо 

Французького актора Жерара Депардьє звинувачують у сексуальних злочинах проти 13 жінок. Опитані жінки розповіли, що 74-річний актор публічно розпускав руки, намагаючись залізти під білизну чи сукню, пропонував піти в роздягальню, а на відмову реагував агресивно.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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