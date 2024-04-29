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Вайнштейна госпіталізували після скасування вироку за зґвалтування

Вайнштейна госпіталізували після скасування вироку за зґвалтування

Київ • УНН

 • 20156 перегляди

Харві Вайнштейн, колишній кіномагнат, був госпіталізований до лікарні Бельв'ю на Мангеттені для проведення низки аналізів після повернення до Нью-Йорка після рішення апеляційного суду, який скасував його засудження за зґвалтування у 2020 році.

Адвокат Гарві Вайнштейна заявив у суботу, що колишнього кіномагната було госпіталізовано для проходження низки тестів після його повернення до Нью-Йорка після рішення апеляційного суду про відміну його вироку за зґвалтування у 2020 році, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

Адвокат Артур Айдала повідомив, що Вайнштейна перевели до лікарні Бельв'ю на Мангеттені після його прибуття у п'ятницю до міських в'язниць.

"Вони оглянули його та відправили до Бельв'ю. Здається, йому потрібна велика допомога, фізично. Має багато проблем. Він здає різноманітні аналізи. У плані здоров'я у нього щось на кшталт аварії поїзда", - сказав Айдала.

Френк Дуаєр, представник Департаменту виправних установ Нью-Йорка, повідомив, що Вайнштейн залишається під вартою у Бельв'ю. Томас Мейлі, представник Департаменту виправних установ та громадського нагляду штату, заявив, що Вайнштейна було передано міському Департаменту виправних установ відповідно до рішення апеляції. Вайнштейна помістили у виправний заклад Mohawk Correctional Facility, приблизно за 160 кілометрів на північний захід від Олбані.

Протягом деякого часу, як повідомляється, Вайнштейн страждав різними недугами, включаючи проблеми із серцем, діабет, апное уві сні та проблеми із зором.

Айдала сказав, що розмовляв з Вайнштейном у п'ятницю вдень після того, як той був у дорозі до Нью-Йорка з в'язниці на півночі штату, менш ніж через 24 години після рішення щодо апеляції, яке було опубліковано у четвер вранці.

Він сказав, що недуги його клієнта мають фізичний характер, додавши, що психічно він "гострий як цвях". Ноги твердо стоять землі".

Айдала вказав, що йому сказали, що лікарі Бельв'ю планують провести безліч тестів, перш ніж Вайнштейна можна буде повернути до тюремного комплексу на острові Райкерс.

Адвокат повідомив, що у нього запланована зустріч із Вайнштейном у понеділок. Він додав, що планує повідомити суддю, коли Вайнштейн постане перед судом у середу на Мангеттені, що повторний розгляд справи має відбутися після Дня праці.

Доповнення

Апеляційний суд Нью-Йорка у четвер скасував його вирок після того, як дійшов висновку, що суддя першої інстанції дозволив присяжним бачити і чути надто багато доказів, які не мають прямого стосунку до висунутих йому обвинувачень. Він також скасував його 23-річний тюремний термін та призначив повторний судовий розгляд.

Прокурори заявили, що мають намір знову притягнути його до відповідальності за обвинуваченням у тому, що він "насильно займався оральним сексом з асистентом теле- і кіновиробника в 2006 році і зґвалтував актора-початківця в 2013 році", пише видання.

Вайнштейн залишився під вартою після рішення апеляції, оскільки у 2022 році в Лос-Анджелесі його було визнано винним у ще одному зґвалтуванні та засуджено до 16 років ув'язнення.

Суд скасував 23-річний тюремний термін Гарві Вайнштейну за зґвалтування25.04.24, 22:27 • 52696 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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