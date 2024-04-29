Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  153001 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  133323 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  175101 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158161 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141555 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126221 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  96590 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85300 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153983 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168439 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

  •  7697 просмотра
Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

  •  8300 просмотра
Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

  •  11329 просмотра
В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

  •  10072 просмотра
Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

  •  8356 просмотра
Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

  •  10784 просмотра
Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

  •  11143 просмотра
Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  13381 просмотра
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

  •  12210 просмотра
Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

  •  12828 просмотра

Популярные

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  104613 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  86331 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

  •  54066 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

  •  107629 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

  •  104493 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  233607 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  231371 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  262606 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  280920 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  417949 просмотра

Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Харви Вайнштейн, бывший киномагнат, был госпитализирован в больницу Бельвью на Манхэттене для проведения ряда анализов после возвращения в Нью-Йорк после решения апелляционного суда, который отменил его осуждение за изнасилование в 2020 году.

Новости Мира •   •  7697 просмотра
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Люди с большим состоянием понимают, что Крым является рискованным для инвестиций из-за продолжающегося конфликта и потенциального разрушения Крымского моста.

Война •   •  8300 просмотра
Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,6015 UAH/USD, укрепив гривну на 7 копеек.

Экономика •   •  11329 просмотра
Курс валют на 29 апреля: доллар упал на 7 копеек

В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

россия пытается распространять информацию о якобы патентовании новых беспилотников, но это лишь пропаганда и преувеличение достижений. Сейчас они используют различные разведывательные беспилотники вроде БПЛА "Shaked" для атак на Украину.

Война •   •  10072 просмотра
В Воздушных Силах рассказали, разрабатывают ли россияне новые реактивные дроны

Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Бывший государственный министр Грузии Алекси Петриашвили был задержан на акции протеста против закона об иностранных агентах в Тбилиси.

Новости Мира •   •  8356 просмотра
Бывший министр задержан на акции протеста против закона об "иноагентах" в Грузии

Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Украинские Силы специальных операций уничтожили склад боеприпасов и уничтожили 3 военнослужащих противника, еще 5 получили ранения во время разведывательных действий на южном направлении, используя беспилотники FPV, беспилотники с системой сброса и 122-мм гаубицу Д-30.

Война •   •  10784 просмотра
Дронами и гаубицей: ССО показали, как жгут вражеский склад БК на Юге

Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Крупнейшие западные банки, работающие в россии, уплатили кремлю более 800 миллионов евро налогов в 2023 году, что в четыре раза превышает довоенный уровень, несмотря на обещания минимизировать свое влияние после вторжения россии в Украину.

Экономика •   •  11143 просмотра
Западные банки в россии в прошлом году заплатили кремлю 800 млн евро налогов - FT

Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Россия понесла значительные потери с момента полномасштабного вторжения в Украину, включая около 467 470 военнослужащих, 7 285 танков и сотни единиц другой военной техники, согласно последним данным украинского Генерального штаба.

Война •   •  13381 просмотра
Еще плюс 1320 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп в селе Чишки под Львовом, что привело к затруднению движения и заставило полицию направить движение реверсно.

Общество •   •  12210 просмотра
Грузовик сбил пешехода на трассе Киев-Чоп под Львовом: движение затруднено

Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW

Российские войска не достигли быстрых тактических успехов к западу от Очеретино, Соловьево, Бердичев и Семеновки после того, как украинские войска отошли с тактических позиций в этом районе, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют способность замедлить дальнейшее продвижение россиян.

Война •   •  12828 просмотра
Отход ВСУ с некоторых позиций не способствует быстрым тактическим успехам россиян - ISW