Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Адвокат Харви Вайнштейна заявил в субботу, что бывший киномагнат был госпитализирован для прохождения ряда тестов после его возвращения в Нью-Йорк после решения апелляционного суда об отмене его приговора за изнасилование в 2020 году, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Адвокат Артур Айдала сообщил, что Вайнштейна перевели в больницу Бельвью на Манхэттене после его прибытия в пятницу в городские тюрьмы.

"Они осмотрели его и отправили в Бельвью. Кажется, ему нужна большая помощь, физически. У него много проблем. Он сдает различные анализы. В плане здоровья у него что-то вроде аварии поезда", - сказал Айдала.

Фрэнк Дуайер, представитель Департамента исправительных учреждений Нью-Йорка, сообщил, что Вайнштейн остается под стражей в Бельвью. Томас Мейли, представитель Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата, заявил, что Вайнштейн был передан городскому Департаменту исправительных учреждений в соответствии с решением апелляции. Вайнштейна поместили в исправительное учреждение Mohawk Correctional Facility, примерно в 160 километрах к северо-западу от Олбани.

В течение некоторого времени, как сообщается, Вайнштейн страдал различными недугами, включая проблемы с сердцем, диабет, апноэ во сне и проблемы со зрением.

Айдала сказал, что разговаривал с Вайнштейном в пятницу днем после того, как тот был в пути в Нью-Йорк из тюрьмы на севере штата, менее чем через 24 часа после решения по апелляции, которое было опубликовано в четверг утром.

Он сказал, что недуги его клиента имеют физический характер, добавив, что психически он "острый как гвоздь. Ноги твердо стоят земли".

Айдала указал, что ему сказали, что врачи Бельвью планируют провести множество тестов, прежде чем Вайнштейна можно будет вернуть в тюремный комплекс на острове Райкерс.

Адвокат сообщил, что у него запланирована встреча с Вайнштейном в понедельник. Он добавил, что планирует сообщить судье, когда Вайнштейн предстанет перед судом в среду на Манхэттене, что повторное рассмотрение дела должно состояться после Дня труда.

Дополнение

Апелляционный суд Нью-Йорка в четверг отменил его приговор после того, как пришел к выводу, что судья первой инстанции позволил присяжным видеть и слышать слишком много доказательств, которые не имеют прямого отношения к выдвинутым ему обвинениям. Он также отменил его 23-летний тюремный срок и назначил повторное судебное разбирательство.

Прокуроры заявили, что намерены вновь привлечь его к ответственности по обвинению в том, что он "насильно занимался оральным сексом с ассистентом теле- и кинопроизводителя в 2006 году и изнасиловал начинающего актера в 2013 году", пишет издание.

Вайнштейн остался под стражей после решения апелляции, поскольку в 2022 году в Лос-Анджелесе он был признан виновным в еще одном изнасиловании и приговорен к 16 годам заключения.

Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование