Суд отменил 23-летний тюремный срок Харви Вайнштейну за изнасилование

Высший суд штата Нью-Йорк отменил решение низшей инстанции о виновности голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и принуждении к сексу. Приговор в виде 23 лет лишения свободы отменен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Суд, рассматривавший апелляцию Харви Вайнштейна, постановил, что громкий судебный процесс в 2020 году проходил с вопиющими нарушениями. В частности, по мнению высшего суда, недопустимым было решение разрешить женщинам давать показания по обвинениям, которые не были частью дела.

Мы приходим к выводу, что суд первой инстанции ошибочно принял к сведению показания, имевшие место ранее не зарегистрированные действия сексуального характера в отношении лиц, не являющихся заявителями о совершенных преступлениях. Исправлением этих вопиющих ошибок будет новое судебное разбирательство говорится в решении суда.

Контекст

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по двум статьям обвинения: за изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006 году. В феврале 2023 года бывшего кинопродюсера приговорили еще к 16 годам тюрьмы: по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса, имя которой не раскрывается. Поэтому Харви Вайнштейн остается в заключении, несмотря на пересмотр первого вердикта.

Харви Вайнштейна приговорили к 16 годам заключения по делу об изнасиловании в Лос-Анджелесе