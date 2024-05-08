Вайнштейн повернувся до в'язниці після короткого перебування в лікарні, де його могли лікувати як VIP-персону

Харві Вайнштейн повернувся до нью-йоркської в'язниці Райкерс-Айленд після перебування в лікарні. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

Деталі

Кіномагната Харві Вайнштейна повернули до нью-йоркської в'язниці після 10-денного перебування в лікарні.

Його публіцист Джуд Енгельмейер повідомив, що Вайнштейна перевели в понеділок пізно ввечері з лікарні Бельвю на Манхеттені до лазарету в міському тюремному комплексі на острові Райкерс-Айленд.

Це сталося через кілька годин після того, як некомерційне видання The City повідомило, що Вайнштейна розмістили в окремій палаті у відділенні інтенсивної терапії з телевізором, телефоном і ванною кімнатою, а не на окремому поверсі, де зазвичай живуть ув'язнені.

Енгельмейер заперечив це твердження, заявивши, що Вайнштейн "не отримував пільгового або VIP-обслуговування" і не був розміщений в палаті, яку можна було б охарактеризувати як лікарняний люкс. Енгельмайєр сказав, що його розмістили на поверсі для ув'язнених, де кожен має доступ до кімнати з телефоном і телевізором.

Його перевели назад до в'язниці через тиск, через новини про те, що хтось вважав його лікування VIP-обслуговуванням - сказав він.

Тюремний консультант Крейг Ротфельд, відповів на електронний лист, надісланий адвокатом Вайнштейна, заявивши, що рішення про повернення Вайнштейна до Райкерс було прийнято медичним персоналом.

Енгельмейер повідомив, що Вайнштейн лікувався в лікарні від пневмонії, яка постійно виникає у нього через проблеми з серцем, а також через інші медичні проблеми, включаючи діабет.

Додамо

Вайнштейна привезли до лікарні Бельвю за кілька годин після того, як 26 квітня його перевели з виправної установи "Мохаук" до в'язниці "Райкерс", і менш ніж через добу після того, як Апеляційний суд Нью-Йорка скасував його засудження.

Апеляційний суд постановив, що суддя першої інстанції Манхеттена дозволив присяжним побачити і почути занадто багато доказів, які не мають прямого відношення до висунутих йому звинувачень, і призначив новий судовий розгляд, скасувавши його вирок про 23 роки ув'язнення. Однак Вайнштейн залишився у в'язниці, оскільки в 2022 році в Лос-Анджелесі його визнали винним в іншому зґвалтуванні і засудили до 16 років ув'язнення.

Жерар Депардьє затриманий у Парижі через звинувачення у сексуальному насильстві