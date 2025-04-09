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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27274 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.

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Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.

Новости Мира • 29 мая, 08:00 • 35678 просмотра

Помощник Трампа признался, что украл у него $60 тысяч

Майкл Коэн, бывший политический помощник Дональда Трампа, признался в краже $60 000 у Trump Organization, конгломерата недвижимости, принадлежащего Трампу, потому что он чувствовал себя обманутым относительно размера своего бонуса в 2016 году.

политика • 21 мая, 04:27 • 59496 просмотра

Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.

Новости Мира • 15 мая, 09:32 • 41461 просмотра

Порноактриса Сторми Дэниелс рассказала в суде о своей встрече с Трампом

Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.

Новости Мира • 8 мая, 17:12 • 22613 просмотра

Нарушил запрет критиковать свидетелей: судья оштрафовал Трампа на 9 тыс. долларов

Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.

Новости Мира • 30 апреля, 18:52 • 19264 просмотра

СМИ делают первые выводы из суда над Трампом по делу о выплате денег актрисе за молчание

Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.

Новости Мира • 23 апреля, 15:20 • 23083 просмотра

Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.

Новости Мира • 22 апреля, 12:59 • 24857 просмотра

Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".

Новости Мира • 15 апреля, 16:34 • 21275 просмотра

В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.

Новости Мира • 15 апреля, 13:14 • 21937 просмотра

Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.

Новости Мира • 11 апреля, 11:19 • 24553 просмотра