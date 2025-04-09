Судья Хуан Мерчан отклонил ходатайство об отмене вердикта по делу о выплатах порнозвезде, но намекнул на избежание заключения. Трамп был признан виновным в 34 пунктах обвинения по фальсификации документов.
Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.
Майкл Коэн, бывший политический помощник Дональда Трампа, признался в краже $60 000 у Trump Organization, конгломерата недвижимости, принадлежащего Трампу, потому что он чувствовал себя обманутым относительно размера своего бонуса в 2016 году.
Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.
Порноактриса Сторми Дэниелс дала показания в суде о своей сексуальной связи с Дональдом Трампом в 2006 году и плату, которую она получила от него за молчание об этом во время его президентской кампании 2016 года.
Бывший президент США Дональд Трамп был обвинен в неуважении к суду и оштрафован на 9 000 долларов за нарушение судейского постановления, которое запрещало ему критиковать потенциальных свидетелей во время его уголовного процесса.
Трампу предъявлены обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия выплат за молчание, чтобы заставить замолчать людей с компрометирующими историями во время его президентской кампании 2016 года, что, по утверждению прокуроров, было попыткой незаконно повлиять на выборы.
Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.
В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".
Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.
Третья попытка бывшего президента США Дональда Трампа отложить судебный процесс по делу о взяточничестве порноактрисы Сторми Дэниелс провалилась, и судебное разбирательство начнется 15 апреля в Нью-Йорке.