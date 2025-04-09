Майкл Коэн

Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.