В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
stormi-denielsСторми Дэниелс
maikl-koen-iurystМайкл Коэн
mankhettenМанхэттен
donald-trampДональд Трамп
nyu-iorkНью-Йорк
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  99958 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  103942 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  104506 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  90495 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201634 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194642 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194645 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189429 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129064 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138847 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Новости по теме
В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

  •  9950 просмотра
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

  •  10254 просмотра
Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

  •  10800 просмотра
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

  •  10848 просмотра
В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

  •  10550 просмотра
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

  •  87669 просмотра
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

  •  61372 просмотра
Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

  •  32241 просмотра
Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

  •  28973 просмотра
россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

  •  26415 просмотра

Популярные

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

  •  87669 просмотра
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

  •  61372 просмотра
Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

Сегодня начинается весенняя сессия ПАСЕ: будут говорить об Украине

  •  100183 просмотра
В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса

В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса

  •  101567 просмотра
Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин

Армия рф ночью и утром обстреляла три громады Сумщины, сбросила более 10 мин

  •  81192 просмотра

Публикации

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  290765 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  329381 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  344989 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  348644 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  383882 просмотра

В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп предстает перед судом в историческом уголовном деле о выплате денег за молчание звезде фильмов для взрослых, ему грозит потенциальное осуждение как преступнику накануне президентских выборов 2024 года.

Новости Мира •   •  9950 просмотра
В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

россия активно рекламирует и пытается привлечь иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, в свои вооруженные силы для участия в войне против Украины, предлагая финансовые стимулы, такие как ежемесячная зарплата в размере около 2000 долларов, премии, российские паспорта и другие льготы.

Война •   •  10254 просмотра
За 2,2 тыс. долларов зарплаты и российский паспорт: как рф вербует иностранцев на войну с Украиной

Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

Польша получила первую крупную сумму в 6,3 миллиарда евро из фонда ЕС, ранее заблокированную из-за спора о верховенстве права, после того, как новое коалиционное правительство начало решать спор, связанный с усилением независимости польской судебной системы.

Экономика •   •  10800 просмотра
Польша получила от ЕС 6,3 миллиарда евро из средств, заблокированных из-за противоречивой судебной реформы

В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

Заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий призвал ввести санкции не только против россии, но и против стран, которые поддерживают вооруженную агрессию россии против Украины.

Война •   •  10848 просмотра
В МИД заявили, что санкции должны быть введены и против стран, которые поддерживают рф

В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

Британские военные не будут сбивать беспилотники-камикадзе над Украиной, чтобы избежать прямой эскалации конфликта с Россией, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Война •   •  10550 просмотра
В МИД Британии объяснили, почему западные истребители не сбивают над Украиной дроны-камикадзе, как в Израиле

В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

В оккупированном Джанкое, Крым, произошли взрывы, а движение на Крымском мосту дважды перекрывалось.

Война •   •  87669 просмотра
В оккупированном Джанкое прогремели взрывы, Крымский мост снова закрыли

Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Оккупанты ищут специалистов-атомщиков для Запорожской АЭС через социальные сети и Telegram из-за дефицита кадров и низкого профессионального уровня работников, что создает дополнительные угрозы для работы атомной электростанции.

Война •   •  61372 просмотра
Захватчики ищут атомщиков для ЗАЭС через соцсети - Центр сопротивления

Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Украина и Норвегия обсудили долгосрочный пакет поддержки Украины, расширение программы Фритьофа Нансена, а также участие Норвегии в помощи Украине в получении систем противовоздушной обороны Patriot от других стран.

Война •   •  32241 просмотра
Глава МИД Кулеба провел встречу с норвежским коллегой Эйде в Киеве: что известно

Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

Пьяный мужчина зашел в школу в Ровенской области, вступил в перепалку с учителями, бросал бутылки в персонал и повредил имущество, прежде чем был задержан присутствующим в школе сотрудником полиции.

Общество •   •  28973 просмотра
Бросал бутылки в педагогов и вредил имущество школы: на Ровенщине задержали нетрезвого мужчину

россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА

Российские войска обстреляли село в Харьковской области, в результате чего погибли двое мирных жителей и было поражено учебное заведение.

Война •   •  26415 просмотра
россияне ударили КАБом по Харьковскому району, попали по учебному заведению, двое погибших - ОВА