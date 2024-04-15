В суде Нью-Йорка сегодня начинается исторический уголовный процесс над Трампом

В Нью-Йорке в США сегодня начинается исторический судебный процесс в отношении Дональда Трампа, который станет первым бывшим президентом США, что предстанет перед судом по уголовному делу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Трампа обвиняют в фальсификации своей деловой документации, чтобы скрыть выплату денег за молчание, сделанную Сторми Дэниелс, бывшей звезде фильмов для взрослых, незадолго до выборов 2016 года.

Как отмечает CBS News, суд должен начаться в 9:30 по местному времени (16:30 по Киеву).

В случае признания виновным 77-летнему Трампу грозит максимум четыре года тюремного заключения, но он может избежать тюремного заключения и быть оштрафован. Он не признал себя виновным.

Исторический судебный процесс над Трампом пройдет на фоне его президентской кампании и в итоге может привести к тому, что предполагаемый кандидат от Республиканской партии станет осужденным преступником за несколько месяцев до того, как избиратели отправятся на избирательные участки в ноябре.

"Это беспрецедентно, - сказал Алекс Кейссар, профессор истории и государственной политики в Школе Кеннеди Гарвардского университета. - Ничего отдаленно похожего на это не было".

Ожидается, что судебный процесс, который начнется с выбора присяжных в понедельник, продлится от шести до восьми недель и будет сосредоточен на возмещении, которое Трамп выплатил своему бывшему помощнику Майклу Коэну.

57-летний Коэн утверждает, что ему было приказано выплатить Дэниелс 130 тысяч долларов в обмен на ее молчание о предполагаемом романе с Трампом, что прокуроры назвали попыткой "незаконно повлиять" на выборы 2016 года.

Выплаты денег за молчание не являются незаконными. Но окружная прокуратура Манхэттена утверждает, что Трамп совершил преступление, неправильно отразив возмещение Коэну как судебные издержки.

В целом его обвиняют в 34 уголовных преступлениях, связанных с фальсификацией деловой документации первой степени. Чтобы вынести вердикт, все 12 присяжных должны прийти к согласию относительно того, виновен или невиновен Трамп по конкретному обвинению.

Ожидается, что в суде в Манхэттене будут представлены показания ряда ярких персонажей, лежащих в основе дела, в частности Дэниелс и Коэна, личного адвоката Трампа, который попал в тюрьму частично из-за скандала.

Эксперты разделились во мнениях относительно убедительности версии обвинения, которая предусматривает новый правовой подход к выдвижению обвинений в совершении тяжкого преступления, связанного с фальсификацией деловой документации.

Трамп предпринял несколько безуспешных попыток отложить суд присяжных и перенести его из Манхэттена, где преобладают демократы.

Его пламенные высказывания по делу, которое он неоднократно называл политически мотивированным, побудили судью наложить постановление о неразглашении информации, которое запрещает ему публичные комментарии о людях, имеющих отношение к делу, включая свидетелей. Приказ был продлен после того, как Трамп направил свои онлайн-нападки на дочь судьи, назвав ее "бешеной ненавистницей Трампа".

Предвыборный штаб Трампа заявил, что приказ о неразглашении информации является неконституционным и нарушает его права на свободу слова.

Дополнение

Это уголовное дело лишь одно из четырех, с которыми Дональд Трамп сталкивается в этом году. Но это, как отмечается, может быть единственный судебный процесс, который состоится перед его матчем-реваншем на выборах 2024 года с президентом США Джо Байденом.

Эксперты говорят, что Трамп, которого обвиняют в первом таком деле, даже если его признают виновным, вряд ли попадет в тюрьму. Даже если бы он это сделал, согласно законам США, он все равно мог бы занимать должность президента. Но его осуждение стало бы первым случаем, когда человек с таким статусом баллотировался бы на пост президента как кандидат от крупной партии, сказал эксперт Алекс Кейссар.

"Что примечательно в этом, так это то, что, похоже, это не беспокоит значительную часть электората", - сказал Кейссар, отметив, что популярность Трампа не пострадала в результате выдвижения ему уголовных обвинений.

Но потенциальная судебная драма поместит его в центр новостей, на фоне того, как до выборов осталось всего несколько месяцев, пишет издание.

И такое повышенное внимание, как отмечается, означает, что любые незначительные новости из суда - хорошие или плохие для Трампа - могут сыграть роль в гонке между бывшим и нынешним президентом, сказал профессор Джорджтаунского университета Ганс Ноэль.