Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
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Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

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Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

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Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
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12 апреля 2024, 09:57  •  201986 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194814 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194748 просмотра

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  388010 просмотра

Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

В Нью-Йорке начался уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по факту сокрытия платежей порнозвезде Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, который он назвал "атакой на Америку" и "политическим преследованием".

Новости Мира •   •  7251 просмотра
Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

Российские оккупационные войска нанесли удар баллистической ракетой по Кировоградской области в Украине. Предварительно пострадавших нет, экстренные службы работают на месте попадания и оценивают последствия удара.

Война •   •  8944 просмотра
россияне ударили по Кировоградщине баллистикой - Силы обороны Юга

Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы

Министр энергетики Украины обсудил с комиссаром ЕС последствия российских атак на энергетические объекты Украины, потребность в оборудовании для восстановления и усиления устойчивости энергетической системы, а также важность украинских подземных хранилищ газа для европейской энергетической безопасности.

Война •   •  8410 просмотра
Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики: говорили об усилении устойчивости украинской энергосистемы

Преимущество россии на море надломлено, ВСУ имеют право на стратегическое поражение объектов вс рф - министр гражданской обороны Швеции

Украина эффективно улучшила свободу судоходства в Черном море, и преимущество россии на море сломано, но Украине необходимо расширить свои усилия для нанесения стратегических ударов по российским военным объектам, чтобы обеспечить стратегическую победу, считает министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

Война •   •  8566 просмотра
Преимущество россии на море надломлено, ВСУ имеют право на стратегическое поражение объектов вс рф - министр гражданской обороны Швеции

Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"

В оккупированном городе Бердянске, произошли взрывы, вероятно, в результате удара украинских военных по дислокации российских военных возле завода "Южгидромаш".

Общество •   •  7444 просмотра
Взрывы в оккупированном Бердянске: местные говорят о попадании по базе россиян на заводе "Южгидромаш"

Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Решительные действия союзников предотвратили успех терроризма и потерю инфраструктуры в Израиле, продемонстрировав возможность такой же эффективной обороны для Украины, которая не является членом НАТО, благодаря единству и политической воле, по словам президента Зеленского.

Война •   •  7474 просмотра
Достаточно лишь политической воли: Зеленский призвал союзников защитить Украину так же, как Израиль

Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

Начиная с 15. 04.2024 зарубежные представительства ГП "Документ" в нескольких европейских странах и Турции будут принимать граждан только по предварительной записи через систему электронной очереди, услуги "живой очереди" больше не будут предоставляться.

Общество •   •  7184 просмотра
Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил ситуацию на фронте, энергетические вопросы и защиту критической инфраструктуры, отметив необходимость большего единства со стороны союзников в предоставлении Украине поддержки по противовоздушной обороне.

Война •   •  8529 просмотра
Зеленский провел Ставку: говорили о фронте и энергетике

После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

После украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы Беларусь срочно усилила безопасность собственных нефтебаз, передислоцировав подразделения противовоздушной обороны, которые обычно защищают атомные электростанции.

Война •   •  8140 просмотра
После украинских атак на российские НПЗ, в Беларуси срочно перебросили ПВО на охрану нефтебаз

Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф

4 должностным лицам рф было предъявлено обвинение в пособничестве агрессии России против Украины путем обеспечения беспрепятственной перевозки российских военнослужащих и техники железнодорожным транспортом.

Война •   •  7631 просмотра
Обеспечивали переправку военной техники захватчиков: чиновникам "российской железной дороги" инкриминируют пособничество в агрессии рф