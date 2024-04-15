Трамп перед судом в Нью-Йорке заявил прессе о политических преследованиях

В городе Нью-Йорк в понедельник, 15 апреля, начался уголовный судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом по делу о сокрытии платежей порнозвезде Сторми Дэниелс накануне президентских выборов 2016 года. Прибыв утром в здание суда, Трамп дал короткие комментарии прессе, в которых назвал дело против него "нападением на Америку", передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Ничего подобного еще не было", - заявил Трамп. "Это политическое преследование... Это дело, которое никогда не следовало возбуждать".

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По данным СМИ, Трампа обвиняют в том, что за месяц до президентских выборов 2016 года, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов звезде фильмов для взрослых Сторми Дэниелс, чтобы она не озвучивала публично свою историю о внебрачных отношениях с бывшим президентом. Трамп отрицает, что этот роман вообще имел место.

Прокуратура обвиняет бывшего президента в том, что он незаконно возместил Коэну выплату порнозвезде и указал ее в отчетности Организации Трампа, как "расходы на юридические услуги".

"Это нападение на Америку. И поэтому я очень горжусь быть здесь. Это нападение. На нашу страну. И это страна, которая терпит крах. Это страна, которой руководит некомпетентный человек, который очень вовлечен в это дело. Это действительно нападение на политического оппонента. Вот и все. Поэтому для меня большая честь быть здесь", - добавил бывший президент перед началом судебного заседания.

Также по словам Трампа, "каждый правовед" признал данное дело против него "бессмысленным", хотя, как отмечают западные медиа, это не соответствует действительности.

"Нет ни одного дела, и я уже говорил, что люди, которые не обязательно следят, или которым нравится Дональд Трамп, говорили, что это надругательство, что это дело было возбуждено", - добавил бывший президент.