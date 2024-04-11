Третья попытка Трампа отложить судебный процесс по делу о сокрытии денег провалилась

Бывший президент США Дональд Трамп в третий раз попытался отложить судебный процесс по делу о скрытых платежах порноактрисе Сторми Дэниелс, но снова потерпел неудачу, - судебный процесс начнется 15 апреля в Нью-Йорке, пишут Axios и RTL Television, передает УНН.

Детали

Третий раз подряд апелляционный суд Нью-Йорка отклонил просьбу адвокатов бывшего президента Трампа отложить предстоящий судебный процесс по делу о сокрытии денег.

Справочно

Дело касается порнозвезды Сторми Дэниелс. Прокуроры говорят, что Трамп поручил своему бывшему адвокату Майклу Коэну выплатить Дэниелс 130 000 долларов за молчание. Незадолго до выборов 2016 года она заявила, что имела секс с Трампом несколько лет назад.

Трамп не признал себя виновным в 34 пунктах обвинения в фальсификации деловых документов, чтобы скрыть выплаты актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс.

Призыв его адвокатов отложить судебный процесс, чтобы найти новое место за пределами Манхэттена, был отклонен в понедельник. Днем позже суд отклонил их просьбу об отсрочке, чтобы позволить коллегии судей апелляционного суда заслушать аргументы относительно наложенного на Трампа судебного приказа о неразглашении информации.

Третья попытка его адвокатов перенести судебное заседание не увенчалась успехом. 15 апреля в Нью-Йорке начнется судебный процесс по делу о замалчивании бывшего президента США Дональда Трампа.

Напомним,

Специальный прокурор Джек Смит призвал Верховный суд США отклонить просьбу Трампа об иммунитете от судебного преследования за попытки отменить выборы 2020 года, ссылаясь на принцип, что "никто не стоит над законом".

Попытка министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона убедить экс-президента и потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии в США Дональда Трампа позволить Конгрессу предоставить Украине военную помощь объемом 60 млрд долларов, похоже, провалилась.