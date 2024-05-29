Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

В Нью-Йорке в суде завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Слушания растянулись почти на полтора месяца. Для выяснения всех подробностей дела в суд были вызваны ключевые свидетели (в том числе сама Дэниелс), которых по очереди допрашивали как прокуроры, так и адвокаты экс-президента США. Трамп также все время находился в зале.

Суд во вторник выслушал заключительные аргументы сторон. Обычно слушания завершались около 16:30, но в последний день, как указано, они затянулись до 20:00.

Адвокат Трампа Тодд Бланш выступал в общей сложности около трех часов, представитель окружной прокуратуры Манхэттена Джошуа Стейнгласс - более пяти.

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент стал жертвой шантажа со стороны порноактрисы, которая пыталась вымогать у него деньги, угрожая обнародовать якобы выдуманную ей историю.

Бланш заявил, что Трамп невиновен, а прокуратура не смогла ничего доказать. "Это дело о документах, - сказал он. - Деловые записи были точными, не было никакого намерения никого обмануть и не было никакого сговора с целью повлиять на выборы 2016 года".

Прокурор заявил, что обвинение доказало, что у Трампа было намерение совершить, помочь или скрыть нарушение законодательства.

Судья Хуан Мерчан пообещал дать присяжным последние инструкции в среду, после чего они должны отправиться обсуждать вердикт. Их задача заключается в том, чтобы дать ответ на главный вопрос: удалось ли прокурорам доказать вину Трампа в фальсификации деловой документации перед выборами. Для обвинительного или оправдательного приговора необходим единогласный вердикт всей коллегии присяжных.

Дополнение

Дональда Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялась выплата 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Дэниелс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и бывший адвокат президента Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Обвинение утверждает, что Трамп сфальсифицировал документацию, когда возместил Коэну потраченные деньги, оформив это как оплату юридических услуг.

Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения, а также отрицал тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Некоторые эксперты в области права говорят, что прокурорам будет нелегко убедить присяжных в том, что Трамп фальсифицировал деловую документацию с целью скрыть другое преступление - незаконное влияние на выборы 2016 года.