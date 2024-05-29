ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 08:00  •  452 просмотра

Read in English

Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.

В Нью-Йорке в суде завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Слушания растянулись почти на полтора месяца. Для выяснения всех подробностей дела в суд были вызваны ключевые свидетели (в том числе сама Дэниелс), которых по очереди допрашивали как прокуроры, так и адвокаты экс-президента США. Трамп также все время находился в зале.

Суд во вторник выслушал заключительные аргументы сторон. Обычно слушания завершались около 16:30, но в последний день, как указано, они затянулись до 20:00.

Адвокат Трампа Тодд Бланш выступал в общей сложности около трех часов, представитель окружной прокуратуры Манхэттена Джошуа Стейнгласс - более пяти.

Глава юридической команды Трампа Тодд Бланш заявил, что его клиент стал жертвой шантажа со стороны порноактрисы, которая пыталась вымогать у него деньги, угрожая обнародовать якобы выдуманную ей историю.

Бланш заявил, что Трамп невиновен, а прокуратура не смогла ничего доказать. "Это дело о документах, - сказал он. - Деловые записи были точными, не было никакого намерения никого обмануть и не было никакого сговора с целью повлиять на выборы 2016 года".

Прокурор заявил, что обвинение доказало, что у Трампа было намерение совершить, помочь или скрыть нарушение законодательства.

Судья Хуан Мерчан пообещал дать присяжным последние инструкции в среду, после чего они должны отправиться обсуждать вердикт. Их задача заключается в том, чтобы дать ответ на главный вопрос: удалось ли прокурорам доказать вину Трампа в фальсификации деловой документации перед выборами. Для обвинительного или оправдательного приговора необходим единогласный вердикт всей коллегии присяжных.

Дополнение

Дональда Трампа обвиняют в фальсификации деловой документации, на основании которой осуществлялась выплата 130 тысяч долларов Сторми Дэниелс в преддверии президентских выборов 2016 года. Дэниелс утверждала, что у них с Трампом был секс в 2006 году, и бывший адвокат президента Майкл Коэн заплатил ей, чтобы она молчала об этом.

Обвинение утверждает, что Трамп сфальсифицировал документацию, когда возместил Коэну потраченные деньги, оформив это как оплату юридических услуг.

Трамп не признал вину ни по одному из 34 пунктов обвинения, а также отрицал тот факт, что у него был секс с Дэниелс.

Некоторые эксперты в области права говорят, что прокурорам будет нелегко убедить присяжных в том, что Трамп фальсифицировал деловую документацию с целью скрыть другое преступление - незаконное влияние на выборы 2016 года. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
nyu-iork-shtatНью-Йорк (штат)
stormi-denielsСторми Дэниелс
maikl-koen-iurystМайкл Коэн
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
polshaПольша
Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
  •  59654 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
  •  65124 просмотра

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Эксклюзив
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
  •  121326 просмотра

Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову

Эксклюзив
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
  •  118742 просмотра

На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
  •  117868 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
  •  110918 просмотра

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Эксклюзив
В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
  •  78369 просмотра

В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

Эксклюзив
"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
28 мая 2024, 07:41  •  76854 просмотра

"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

Эксклюзив
НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
28 мая 2024, 05:42  •  95198 просмотра

НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
27 мая 2024, 15:56  •  109780 просмотра

От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

Новости по теме
Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

  •  452 просмотра
"От нас ничего не осталось": перехват разговора рашистов на Харьковщине от СБУ

"От нас ничего не осталось": перехват разговора рашистов на Харьковщине от СБУ

  •  1495 просмотра
россияне обстреливают по 3-4 тыс. раз в неделю Запорожскую область - Федоров

россияне обстреливают по 3-4 тыс. раз в неделю Запорожскую область - Федоров

  •  1745 просмотра
Удар рф по Краснопольской общине на Сумщине: предварительно, погибли два человека, трое - ранены

Удар рф по Краснопольской общине на Сумщине: предварительно, погибли два человека, трое - ранены

  •  3691 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв

  •  4174 просмотра
Rheinmetall получил заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex. Такая есть у Украины

Rheinmetall получил заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex. Такая есть у Украины

  •  3696 просмотра
Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW

Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW

  •  5941 просмотра
Враг атаковал объект энергетики в Ровенской области, ограничения по Украине пока не прогнозируются - Минэнерго

Враг атаковал объект энергетики в Ровенской области, ограничения по Украине пока не прогнозируются - Минэнерго

  •  6740 просмотра
Ходили по телу и били: четырех работников колонии на Полтавщине подозревают в пытках заключенных

Ходили по телу и били: четырех работников колонии на Полтавщине подозревают в пытках заключенных

  •  5664 просмотра
Армия рф утром ударила по Краснополью в Сумской области: сообщается о жертвах

Армия рф утром ударила по Краснополью в Сумской области: сообщается о жертвах

  •  6714 просмотра

Популярные

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  102315 просмотра
В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

В Донецкой области враг перемещает военную технику и личный состав - "АТЕШ"

  •  100631 просмотра
День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

День Эвереста, Международный день миротворцев ООН, Всемирный день выдры. Что еще можно отметить 29 мая

  •  103429 просмотра
Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

Омбудсмены Румынии и Украины обсудили права нацменьшинств, равные права граждан и языковую политику

  •  96471 просмотра
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА

  •  94403 просмотра

Публикации

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

  •  102315 просмотра
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области

28 мая 2024, 07:13  •  156402 просмотра
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"

28 мая 2024, 06:44  •  156204 просмотра
От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

27 мая 2024, 15:24  •  188115 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

27 мая 2024, 07:14  •  191756 просмотра

Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

Знаковый уголовный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом, обвиняемым в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть платеж порноактрисе Сторми Дэниелс перед выборами 2016 года, завершился в суде Нью-Йорка спустя почти полтора месяца.

Новости Мира •   •  452 просмотра
Слушания по уголовному делу против Трампа завершены: вердикт вынесут присяжные

"От нас ничего не осталось": перехват разговора рашистов на Харьковщине от СБУ

российская штурмовая рота под Купянском попала под массированную атаку украинских беспилотников, согласно перехваченному разговору российских оккупантов, они прячутся в окопах и молятся, чтобы остаться в живых.

Война •   •  1495 просмотра
"От нас ничего не осталось": перехват разговора рашистов на Харьковщине от СБУ

россияне обстреливают по 3-4 тыс. раз в неделю Запорожскую область - Федоров

Россияне обстреливают Запорожскую область 3-4 тысячи раз в неделю, разрушая десятки домов и затрагивая десятки тысяч жителей.

Общество •   •  1745 просмотра
россияне обстреливают по 3-4 тыс. раз в неделю Запорожскую область - Федоров

Удар рф по Краснопольской общине на Сумщине: предварительно, погибли два человека, трое - ранены

Два человека погибли, трое получили ранения в результате российского ракетного удара по Краснопольской громаде в Сумской области. Повреждены здания.

Война •   •  3691 просмотра
Удар рф по Краснопольской общине на Сумщине: предварительно, погибли два человека, трое - ранены

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв, о чем сообщил мэр города Игорь Терехов после того, как и в Воздушных силах ВСУ предупредили о вражеских пусках управляемых авиабомб в Харьковской области.

Война •   •  4174 просмотра
В Харькове прогремел взрыв

Rheinmetall получил заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex. Такая есть у Украины

Неназванная европейская страна заказала Rheinmetall поставку 35-мм боеприпасов AHEAD на миллионы евро для системы противовоздушной обороны Skynex.

Новости Мира •   •  3696 просмотра
Rheinmetall получил заказ на боеприпасы для системы ПВО Skynex. Такая есть у Украины

Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW

Российские власти готовятся активизировать депортацию десятков тысяч украинских детей в россию летом 2024 года под видом летних лагерей и каникул, что является актом геноцида против украинского народа.

Общество •   •  5941 просмотра
Оккупанты планируют депортировать десятки тысяч украинских детей в рф в течение лета - ISW

Враг атаковал объект энергетики в Ровенской области, ограничения по Украине пока не прогнозируются - Минэнерго

Враг атаковал энергообъект в Ривненской области. Ограничения потребителей сегодня пока не прогнозируются.

Общество •   •  6740 просмотра
Враг атаковал объект энергетики в Ровенской области, ограничения по Украине пока не прогнозируются - Минэнерго

Ходили по телу и били: четырех работников колонии на Полтавщине подозревают в пытках заключенных

Четырех сотрудников исправительной колонии в Полтавской области подозревают в пытках заключенных.

Криминал и ЧП •   •  5664 просмотра
Ходили по телу и били: четырех работников колонии на Полтавщине подозревают в пытках заключенных

Армия рф утром ударила по Краснополью в Сумской области: сообщается о жертвах

Российские войска атаковали Краснополье в Сумской области, убив двух мирных жителей и ранив других, а также повредив гражданскую инфраструктуру.

Война •   •  6714 просмотра
Армия рф утром ударила по Краснополью в Сумской области: сообщается о жертвах