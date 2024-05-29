Слухання у кримінальній справі проти Трампа завершено: вердикт винесуть присяжні

У Нью-Йорку в суді завершилися слухання в межах історичного кримінального процесу над колишнім президентом США Дональдом Трампом, якого обвинувачують у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати виплату порноакторці Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Слухання розтягнулися майже на півтора місяця. Для з'ясування всіх подробиць справи до суду було викликано ключових свідків (зокрема саму Деніелс), яких по черзі допитували як прокурори, так і адвокати експрезидента США. Трамп також весь час перебував у залі.

Суд у вівторок вислухав заключні аргументи сторін. Зазвичай слухання завершувалися близько 16:30, але в останній день, як зазначено, вони затягнулися до 20:00.

Адвокат Трампа Тодд Бланш виступав загалом близько трьох годин, представник окружної прокуратури Мангеттена Джошуа Стейнгласс - понад п'ять.

Очільник юридичної команди Трампа Тодд Бланш заявив, що його клієнт став жертвою шантажу з боку порноакторки, яка намагалася вимагати в нього гроші, погрожуючи оприлюднити нібито вигадану історію.

Бланш заявив, що Трамп невинуватий, а прокуратура не змогла нічого довести. "Це справа про документи, - сказав він. - Ділові записи були точними, не було жодного наміру нікого обдурити і не було жодної змови з метою вплинути на вибори 2016 року".

Прокурор заявив, що обвинувачення довело, що у Трампа був намір вчинити, допомогти або приховати порушення законодавства.

Суддя Хуан Мерчан пообіцяв дати присяжним останні інструкції в середу, після чого вони мають вирушити обговорювати вердикт. Їхнє завдання полягає в тому, щоб дати відповідь на головне питання: чи вдалося прокурорам довести вину Трампа у фальсифікації ділової документації перед виборами. Для обвинувального або виправдувального вироку необхідний одноголосний вердикт усієї колегії присяжних.

Доповнення

Дональда Трампа звинувачують у фальсифікації ділової документації, на підставі якої здійснювалася виплата 130 тисяч доларів Стормі Деніелс напередодні президентських виборів 2016 року. Деніелс стверджувала, що у них із Трампом був секс у 2006 році, і колишній адвокат президента Майкл Коен заплатив їй, щоб вона мовчала про це.

Обвинувачення стверджує, що Трамп сфальсифікував документацію, коли відшкодував Коену витрачені гроші, оформивши це як оплату юридичних послуг.

Трамп не визнав провину за жодним із 34 пунктів обвинувачення, а також заперечував той факт, що у нього був секс із Деніелс.

Деякі експерти в галузі права кажуть, що прокурорам буде нелегко переконати присяжних у тому, що Трамп фальсифікував ділову документацію з метою приховати інший злочин - незаконний вплив на вибори 2016 року.