Майкл Коен

Кримінальний процес над Трампом у Нью-Йорку сьогодні вступає у наступну фазу

Кримінальний процес над колишнім президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку за звинуваченням у виплаті грошей за мовчання порнозірці під час передвиборчої кампанії 2016 року вступає у вирішальну фазу зі вступними промовами сьогодні.