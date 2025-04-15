Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.
Знаковий кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом, обвинувачуваним у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати платіж порноакторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, завершився в суді Нью-Йорка через майже півтора місяця.
Майкл Коен, колишній політичний помічник Дональда Трампа, зізнався у крадіжці $60 000 у Trump Organization, конгломерату нерухомості, що належить Трампу, тому що він відчував себе обманутим щодо розміру свого бонусу в 2016 році.
Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.
Порноактриса Стормі Деніелс дала свідчення в суді про свій сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом у 2006 році та плату, яку вона отримала від нього за мовчання про це під час його президентської кампанії 2016 року.
Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.
Трампу висунуто звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат за мовчання, щоб змусити замовкнути людей з компрометуючими історіями під час його президентської кампанії 2016 року, що, за твердженням прокурорів, було спробою незаконно вплинути на вибори.
Кримінальний процес над колишнім президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку за звинуваченням у виплаті грошей за мовчання порнозірці під час передвиборчої кампанії 2016 року вступає у вирішальну фазу зі вступними промовами сьогодні.
У Нью-Йорку розпочався кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом за фактом приховування платежів порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, який він назвав "атакою на Америку" і "політичним переслідуванням".
Колишній президент США Дональд Трамп постає перед судом в історичній кримінальній справі про виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, йому загрожує потенційне засудження як злочинцю напередодні президентських виборів 2024 року.
Третя спроба колишнього президента США Дональда Трампа відкласти судовий процес у справі про хабарництво порноактриси Стормі Деніелс провалилася, і судовий розгляд розпочнеться 15 квітня в Нью-Йорку.