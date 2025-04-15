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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 22283 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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За 10 днів до інавгурації Трампу винесуть вирок у справі про виплати порнозірці

Суддя Хуан Мерчан відхилив клопотання про скасування вердикту у справі про виплати порнозірці, але натякнув на уникнення ув'язнення. Трамп був визнаний винним у 34 пунктах обвинувачення щодо фальсифікації документів.

Новини Світу • 3 січня, 23:57 • 27349 перегляди

Слухання у кримінальній справі проти Трампа завершено: вердикт винесуть присяжні

Знаковий кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом, обвинувачуваним у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати платіж порноакторці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, завершився в суді Нью-Йорка через майже півтора місяця.

Новини Світу • 29 травня, 08:00 • 35679 перегляди

Помічник Трампа зізнався, що вкрав у нього $60 тисяч

Майкл Коен, колишній політичний помічник Дональда Трампа, зізнався у крадіжці $60 000 у Trump Organization, конгломерату нерухомості, що належить Трампу, тому що він відчував себе обманутим щодо розміру свого бонусу в 2016 році.

Політика • 21 травня, 04:27 • 59496 перегляди

Ключовий свідок проти Трампа очікує засудження колишнього президента США

Майкл Коен, колишній адвокат Трампа і ключовий свідок проти нього, зізнався, що хоче бачити колишнього президента засудженим у кримінальному процесі за виплату грошей за мовчання Стормі Деніелс.

Новини Світу • 15 травня, 09:32 • 41462 перегляди

Порноактриса Стормі Деніелс розповіла у суді про свою зустріч з Трампом

Порноактриса Стормі Деніелс дала свідчення в суді про свій сексуальний зв'язок з Дональдом Трампом у 2006 році та плату, яку вона отримала від нього за мовчання про це під час його президентської кампанії 2016 року.

Новини Світу • 8 травня, 17:12 • 22613 перегляди

Порушив заборону критикувати свідків: суддя оштрафував Трампа на 9 тис. доларів

Колишній президент США Дональд Трамп був звинувачений у неповазі до суду і оштрафований на 9 000 доларів за порушення суддівської постанови, яка забороняла йому критикувати потенційних свідків під час його кримінального процесу.

Новини Світу • 30 квітня, 18:52 • 19264 перегляди

ЗМІ роблять перші висновки з суду над Трампом у справі про виплату грошей акторці за мовчання

Трампу висунуто звинувачення у фальсифікації ділової документації з метою приховування виплат за мовчання, щоб змусити замовкнути людей з компрометуючими історіями під час його президентської кампанії 2016 року, що, за твердженням прокурорів, було спробою незаконно вплинути на вибори.

Новини Світу • 23 квітня, 15:20 • 23083 перегляди

Кримінальний процес над Трампом у Нью-Йорку сьогодні вступає у наступну фазу

Кримінальний процес над колишнім президентом Дональдом Трампом у Нью-Йорку за звинуваченням у виплаті грошей за мовчання порнозірці під час передвиборчої кампанії 2016 року вступає у вирішальну фазу зі вступними промовами сьогодні.

Новини Світу • 22 квітня, 12:59 • 24857 перегляди

Трамп перед судом у Нью-Йорку заявив пресі про політичні переслідування

У Нью-Йорку розпочався кримінальний процес над колишнім президентом США Дональдом Трампом за фактом приховування платежів порнозірці Стормі Деніелс перед виборами 2016 року, який він назвав "атакою на Америку" і "політичним переслідуванням".

Новини Світу • 15 квітня, 16:34 • 21275 перегляди

У суді Нью-Йорка сьогодні розпочинається історичний кримінальний процес над Трампом

Колишній президент США Дональд Трамп постає перед судом в історичній кримінальній справі про виплату грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих, йому загрожує потенційне засудження як злочинцю напередодні президентських виборів 2024 року.

Новини Світу • 15 квітня, 13:14 • 21937 перегляди

Третя спроба Трампа відкласти судовий процес у справі про приховування грошей провалилася

Третя спроба колишнього президента США Дональда Трампа відкласти судовий процес у справі про хабарництво порноактриси Стормі Деніелс провалилася, і судовий розгляд розпочнеться 15 квітня в Нью-Йорку.

Новини Світу • 11 квітня, 11:19 • 24553 перегляди